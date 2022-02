Francesca Barra e Claudio Santamaria, è nata la figlia Atena: l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno avuto il primo figlio insieme: è nata la piccola Atena, come annunciato dalla stessa coppia su Instagram. La giornalista e l’attore hanno già quattro figli nati da relazioni precedenti. La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali dell’attore romano che ha così rivelato al mondo di essere diventato padre di una bellissima bambina.

Barra e Santamaria genitori: l’annuncio della nascita di Atena

Con un post su Instagram la giornalista e scrittrice Francesca Barra e il marito, l’attore Claudio Santamaria, hanno annunciato di essere diventati genitori della piccola Atena. La bimba è la prima figlia della coppia, anche se entrambi hanno già altri figli dalle precedenti relazioni. Infatti Francesca è già mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, i tre figli avuti dall’ex marito Marcello Molfino, mentre Claudio è papà di un’altra Emma, figlia dell’attore e dell’ex compagna Delfina Delettrez-Fendi.

L’annuncio è stato fatto con un dolcissimo scatto delle tre mani unite, dei genitori e della nuova arrivata in famiglia. “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati” hanno scritto entrambi su Instagram.

La coppia ha atteso a lungo l’arrivo di un figlio insieme, e nei mesi scorsi aveva annunciato, sempre su Instagram, la dolce attesa, con una foto del pancino: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla” ha scritto su Instagram Francesca Barra, “ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”.

I due si sono sposati una prima volta a Las Vegas nel novembre 2017 e una seconda volta nel giugno 2018 a Policoro, in Basilicata, paese d’origine d’entrambi.

La gioia della nuova nascita e il dolore dell’aborto

Francesca Barra e Claudio Santamaria non hanno mai nascosto il loro desiderio di una nuova genitorialità, coronata oggi dalla nascita di Atena. E in passato avevano anche raccontato l’esperienza di un doloroso aborto.

“Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio” aveva scritto sui social la giornalista due anni fa. “Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe”.

La coppia era andata avanti grazie al loro grande amore e all’affetto dei quattro figli già presenti nella loro famiglia allargata. Ora finalmente vedono il loro sogno coronato, e la gioia è stata tale da condividerla con tutti i loro followers sui profili Instagram.

Tanti i personaggi noti che si sono complimentati con la coppia sotto il post di oggi ci sono Simona Ventura, Gabriele Muccino, Silvia D’Amico, Milena Miconi e Elisa D’Ospina. La dedica più bella è stata scritta da Sandra Milo: “Le mie più vive felicitazioni per il lieto evento! Benvenuta alla piccola Atena e un abbraccio grande a Francesca”.