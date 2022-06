Sanremo 2023, Amadeus annuncia a sorpresa la prima co-conduttrice

Fonte: IPA Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Siamo ancora al 20 giugno 2022, il Festival è finito da poche settimane eppure Amadeus è già al lavoro sulla prossima edizione, per la quale è stato confermato direttore artistico e di conseguenza anche conduttore. Quel che non avremmo mai potuto immaginare è che avrebbe annunciato una super novità con così largo anticipo: ospite del Tg1 della sera, Amadeus ha confermato che ad aprire e chiudere il prossimo Festival della Canzone Italiana sarà niente meno che Chiara Ferragni.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival

Ne girano di voci sul Festival di Sanremo e i fan più sfegatati non perdono occasione per assaporare anche solo un piccolo annuncio o curiosità in merito alla prossima edizione. Del resto Amadeus ha dimostrato in questi anni di essere uno dei direttori artistici più efficaci di sempre, un uomo in grado non solo di condurre con energia e talento, ma anche di scegliere brani e artisti che riscuotono un grandissimo successo di pubblico.

Stessa cosa che ha dimostrato con l’accuratissima selezione delle sue co-conduttrici, donne uniche e che si sono distinte per carriere e talenti spesso dal successo planetario. E l’annuncio al Tg1 di lunedì 20 giugno ha confermato il trend di Amadeus: il conduttore ha rivelato che la prima compagna di avventura sul palco dell’Ariston, nella prima e nell’ultima puntata del Festival (in onda rispettivamente il 7 e l’11 febbraio 2023) sarà Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Amadeus, coppia inedita a Sanremo

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023 ❤️”. Non poteva mancare il post su Instagram di Chiara Ferragni che, a velocità record, ha condiviso con i suoi follower uno scatto che la ritrae proprio al fianco di Amadeus.

L’influencer e imprenditrice digitale ha ringraziato il direttore artistico della kermesse, onorata per esser stata scelta per uno degli eventi più attesi e coinvolgenti del panorama musicale italiano. Del resto, come ironizza qualcuno sui social, “L’Italia è una repubblica democratica fondata su Sanremo” ed è proprio grazie ad Amadeus (e a trovate come questa) che un Festival considerato da molti una “cariatide” dello spettacolo, oggi vive una nuova giovinezza.

Chiara Ferragni contribuirà certamente a raggiungere un pubblico ancor più ampio e variegato, un pubblico giovane ma non solo. È il popolo dei social, lo stesso che, sentendo le parole di Amadeus in diretta al Tg1, ha cominciato a commentare la notizia su Instagram, Twitter, Facebook e ogni piattaforma possibile tra lo stupore generale.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, le prime critiche

Potevano mancare i soliti commenti al vetriolo? Naturalmente no. Se da una parte molti utenti social (la maggior parte, in verità) non hanno fatto altro che esprimere la loro felicità in merito all’annuncio di Amadeus, dall’altro alcuni detrattori non hanno perso tempo per criticare la scelta del direttore artistico.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: giammai! C’è chi ancora la considera una donna che ha costruito la sua carriera basandosi sul “nulla”, dimostrando tra l’altro di non conoscere la sua storia imprenditoriale. C’è chi non perde tempo per contestare qualsiasi parola o look sfoggiato su Instagram e persino chi le dà della madre snaturata, sostenendo che Fedez non dovrebbe consentirle di indossare certi indumenti (come se fosse il marito a deciderlo).

Poco importa. L’influencer sarà la regina di Sanremo 2023 e noi non vediamo l’ora di ammirarla sul palco dell’Ariston.