Nella seconda serata di lunedì 8 luglio, su Rai 1 è andata in onda una cerimonia molto speciale: la sedicesima edizione del Premio Biagio Agnes che ogni anno, in ricordo del compianto giornalista e direttore dell’emittente nazionale, offre un riconoscimento a coloro che si sono distinti nel mondo dell’informazione per libertà, impegno e professionalità. A far da cornice alla cerimonia, la splendida piazza del Campidoglio a Roma, che ha accolto le stelle emergenti e i grandi nomi del giornalismo italiano, assieme a numerose celebrità.

Mara Venier splendida padrona di casa

Anche quest’anno (ormai è una tradizione) la serata del Premio Biagio Agnes è stata condotta dal giornalista Alberto Matano e dalla zia della televisione italiana, Mara Venier. Padrona di casa impeccabile, Mara si è concessa un momento di grande ironia. In attesa dell’inizio ufficiale della cerimonia, non si è sottratta ai flash dei fotografi neppure mentre aveva ancora i bigodini in testa. Un look decisamente inusuale ma che non può che strappare un sorriso. Sbarazzina e a sua agio, Mara ha scelto un outfit informale, con jeans e una comoda camicia bianca.

Il ricordo di Franco di Mare

Una serata di celebrazioni e leggerezza, ma anche ricca di emozioni. Il momento più toccante è stato quello in ricordo del giornalista e conduttore Franco di Mare, recentemente scomparso a soli 59 anni a causa di un tumore. Di lui è stata ricordata la personalità sensibile e empatica e la lunga carriera come inviato di guerra. Riconoscimento alla carriera anche per il maestro Renzo Arbore che, nell’anno che celebra il primo secolo di Rai, ha ritirato il premio Radio-Tv conferito alla Rai – Radio Televisione italiana, in onore di alcuni dei programmi da lui ideati che hanno fatto la storia della televisione italiana, da Bandiera Gialla a Indietro tutta! A premiarlo, il presidente della giuria Gianni Letta.

La musica e i look delle ospiti

Emozioni, ma anche tanto divertimento e numerosi momenti di leggerezza. A cominciare dalla scoppiettante esibizione di Orietta Berti, che ha deliziato la piazza con un medley dei brani Luna piena, Mille, Discoteca italiana e il nuovo singolo Una vespa in 2, nato da una collaborazione con Fiorello. A seguire, è stato il turno della splendida Noemi, con il nuovo brano Non ho bisogno di te e le grandi hit Sono solo parole e Makumba. Ad accompagnare le due ugole d’oro, l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, diretta dal Maestro Gianfilippo Pocorobba.

Dal canto alla danza, sul palco anche l’étoile Eleonara Abbagnato, direttrice del corpo di Ballo e della Scuola del Teatro dell’Opera di Roma, che, dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera si è esibita in un emozionante passo a due con l’étoile spagnolo Sergio Bernal, premiato come Giovane Artista dell’Anno.

E a proposito di leggerezza, esaminiamo qualche look dalla serata. Abbiamo già parlato della casual Mara Venier, ma val la pena menzionare anche Simona Ventura – nella prima uscita pubblica in compagnia del fresco sposo Giovanni Terzi – con un outfit che non passa inosservato. La conduttrice ha scelto un tailleur pantalone rosso accesso, con dettagli nero in contrasto e – come se di colore non ce ne fosse già abbastanza – anche una camicetta di chiffon giallo canarino. Più sobrie (e parecchio più eleganti) la già citata Noemi, sensuale e raffinata in un fasciante abito nero impreziosito da un grande scollo ovale. E l’attrice Claudia Pandolfi, premiata come protagonista della fiction Un professore, splendida nel suo completo total white.