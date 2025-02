Il caso Olly va ingigantendosi ma per il momento la conduttrice non ha risposto alle accuse. Sul suo profilo Instagram, però, fioccano i commenti polemici su Brunori

Un anno dopo il Sanremo di Amadeus, Mara Venier si ritrova nuovamente a fronteggiare delle polemiche sul suo speciale di Domenica In. L’amatissima conduttrice si è cimentata in una maratona, coccolando gli artisti del Festival e tenendo a bada alcuni giornalisti in teatro. Il risultato? Un appuntamento decisamente apprezzato dal pubblico, al netto di alcuni commenti e video da parte di alcuni critici.

Mara Venier e Brunori Sas

In queste ore il profilo Instagram di Mara Venier è stato preso d’assalto dai fan di Brunori Sas. La conduttrice viene accusata di non aver dato abbastanza spazio al cantautore. Nonostante sia giunto al terzo posto al Festival di Sanremo di Carlo Conti, ma soprattutto vanti una lunga carriera, ha ricevuto nettamene meno “minutaggio” di altri.

Neanche il premio per il miglior testo ha spinto la stampa a porgergli una domanda. È stato accolto e si è esibito (live), per poi passare ai saluti. I fan sono infuriati, considerando la generale gestione della scaletta. Alcuni artisti hanno infatti avuto ampio tempo per esprimersi, tra battute, attacchi, domande insidiose, racconti, rivelazioni e, ovviamente, l’esibizione. Per il momento Mara Venier ha preferito non rispondere. Attraverso le sue storie ha ricondiviso post e storie pro Domenica In, evitando di dar peso alla pioggia di commenti sotto al post che la vede in posa con Lucio Corsi.

Mara Venier e Olly

La vera polemica, decisamente più accesa, riguarda però il trattamento riservato a Olly, vincitore della kermesse. Chi conosce Mara Venier (e chi non la conosce) sa bene quale sia il suo stile nelle interviste. Salvo rare eccezioni, è molto fisica. Alcuni reagiscono bene a questo approccio e altri decisamente meno.

Basti pensare agli abbracci con Elodie e Achille Lauro, ad esempio. Online però si stanno moltiplicando reazioni e vere e proprie analisi al momento intervista a Olly. Si parte con un apprezzamento innocente del fisico del giovane, parlando della sua altezza e prestanza.

Fin qui nessuna polemica rivolta alla zia della televisione italiana. Il discorso però cambia, stando ai suoi detrattori, laddove si è passati alla richiesta di togliere il maglioncino.

Mara Venier aveva visto il giovane accaldato, il che l’ha portata a insistere. La reazione fisica e verbale di Olly è stata evidente. Un certo fastidio, soprattutto quando ha dovuto rimettere al proprio posto l’indumento, considerando come la Venier stesse tentando di sfilarlo con le proprie mani.

Ben consci delle intenzioni della conduttrice, che ha con tutti un atteggiamento giocoso e materno, molti commentatori hanno criticato il messaggio lasciato passare. “No, è no” per tutti, anche per gli uomini, e la scena a generi inversi sarebbe stata tutt’altro che condonata con un sorriso. Un esempio che tutti propongono è il seguente: cosa sarebbe accaduto se Carlo Conti avesse chiesto a Clara o Elodie di rimuovere un capo d’abbigliamento, costringendole a un sorriso forzato e a difendersi per restare coperte?