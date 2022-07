Sanremo, Chiara Ferragni si affida alla Ventura: “Mi ha raccontato i suoi segreti”

Fonte: IPA Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Metti una mattina Chiara Ferragni e Simona Ventura, insieme per una chiacchierata davanti a un caffè. Una “strana coppia”, oseremmo dire, che però nasconde più punti in comune di quanto potremmo immaginare. L’imprenditrice digitale non è di certo una sprovveduta e, dopo esser stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di affidarsi a un’icona della televisione come Super Simo per avere qualche “dritta” sulla kermesse più longeva e celebre del Bel Paese.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni chiede consiglio a Simona Ventura

Poteva mancare il selfie d’ordinanza per immortalare un incontro tanto speciale? Naturalmente no e, dobbiamo ammetterlo, vedere Simona Ventura e Chiara Ferragni insieme ha regalato a tutti un’emozione speciale. Due donne famose, piene di talento, icone ognuna nel proprio ambito ed entrambe con due curriculum da fare invidia: una coppia inedita che si è unita nel nome di quel Festival di Sanremo 2023 che per l’imprenditrice digitale rappresenterà il vero e proprio debutto sul piccolo schermo.

Chiara per qualche giorno svestirà i panni di influencer per indossare quelli di co-conduttrice, fortemente voluta da Amadeus e a lungo corteggiata dalla Rai. E sa che il palco dell’Ariston non è come tutti gli altri, così ha deciso di affidarsi a chi ha esperienza da questo punto di vista, a colei che è stata conduttrice del Festival nel 2004 tra mille polemiche (immancabili).

“Caffè con Simona Ventura che mi ha raccontato i segreti del suo Sanremo“, ha scritto la Ferragni nelle sue storie di Instagram. Seguita a ruota dalla conduttrice che, dal canto suo, ha scelto di condividere con i suoi follower non solo alcuni momenti di questi inedito incontro, ma anche il suo personale attestato di stima nei confronti della giovane imprenditrice.

Simona Ventura, le splendide parole per Chiara Ferragni a Sanremo

L’incontro tra la Ferragni e Super Simo è stata di certo un’occasione per carpire i segreti di una delle conduttrici più amate di sempre, una di quelle donne che riesce a riempire il palco con la sua presenza travolgente e con una capacità dialettica che è propria solo delle grandi. Simona Ventura è un’icona della televisione italiana, l’anno scorso avrebbe dovuto calcare le scene dell’Ariston ma il Covid glielo ha impedito. Così in qualche modo nel 2023 avrà la sua “seconda occasione”.

Chiara Ferragni l’ha scelta come consigliera, confidente, come maestra da cui imparare. E lei in tutta risposta non ha perso tempo per esprimere parole di stima e affetto nei confronti della sua giovane allieva: “La mia stima per Chiara ha origini lontane – ha scritto nel suo post di Instagram -. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio’ nel mondo della tv e al bravissimo Fabio Maria Damato [amico e general manager dell’influencer, ndr]. A Sanremo 2023 SPACCHERAI!!!”

E Super Simo, che di certo non è una che le manda a dire, ha colto anche l’occasione per lanciare una frecciatina a chi – come al solito – non perde tempo per criticare Sanremo e la Ferragni, che con gli haters ha a che fare praticamente in ogni istante della sua vita. “Il resto… solo chiacchiere e distintivo”, ha scritto la Ventura a conclusione del suo post, citando ironicamente la celebre battuta di De Niro.