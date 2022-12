Sanremo 2023, Francesca Fagnani co-conduttrice: l’annuncio ufficiale

La Belva Francesca Fagnani è una co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La notizia è stata resa nota nel corso della prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo show mattutino condotto da Fiorello e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8 su Rai Due.

E si può senza dubbio affermare che l’esordio è avvenuto con il botto grazie anche all’annuncio di Amadeus. I due sono amici di vecchia data e hanno condotto due Sanremo di grande successo. Ed è stata proprio la kermesse canora a essere al centro delle notizie rivelate dal presentatore.

Sanremo 2023, Francesca Fagnani co – conduttrice per una sera

Le domande nelle sue interviste sono incisive, veloci e vanno a battere su argomenti quasi sempre scottanti. La sua trasmissione Belve è senza dubbio una delle più apprezzate e seguite, proprio per la sua capacità di andare in profondità con i suoi ospiti.

E ora la potremo vedere anche sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023. Stiamo parlando di Francesca Fagnani che sarà co – conduttrice di Amadeus in una delle serate del Festival. A rivelare la notizia sono stati i diretti interessati durante la prima puntata di Viva Rai 2, lo show di Fiorello che va in onda ogni mattina a partire dal 5 dicembre.

Amadeus, che ha da poco svelato la lista dei big in gara e ha voluto dare la notizia durante il primo appuntamento del nuovo programma di Fiorello.

Sanremo 2023, la reazione di Francesca Fagnani

Durante la diretta di Viva Rai 2 si è collegata anche Francesca Fagnani che ha risposto ai quesiti di Fiorello. “Ma quando te l’ha chiesto?”, le ha domandato il padrone di casa. E la giornalista, con ironia, ha risposto: “Sarà una mezz’ora già”. Per il momento non si conosce ancora in quale delle serate la vedremo salire sul palco, la data infatti verrà stabilità più avanti, ma c’è la certezza che Francesca Fagnani ci sarà e chissà se porterà anche all’Ariston le sue domande graffianti.

Fiorello, poi, le ha chiesto se è contenta di prendere parte a Sanremo e la giornalista non ha nascosto la sua soddisfazione: “Una felicità enorme”. Con Francesca Fagnani, Amadeus aggiunge un altro nome di spicco a quelli di coloro che lo affiancheranno sul palco dell’appuntamento canoro per antonomasia.

Con lui, per tutte e cinque le serate, ci sarà Gianni Morandi, invece per la serata di apertura e quella di chiusura si potrà assistere all’esordio di Chiara Ferragni. I tre, tra le altre cose, hanno già pubblicato uno scatto tutti assieme che ha avuto come conseguenza far alzare l’asticella dell’attesa e farci entrare subito in modalità Sanremo 2023.

Francesca Fagnani, carriera e vita privata della giornalista

Classe 1976, Francesca Fagnani è una giornalista con una lunga e ricca carriera alle spalle. I primi passi in Rai li ha mossi nel 2001 lavorando dall’estero. Poi, dopo il ritorno in Italia, ha preso parte a trasmissioni di stampo giornalistico e d’attualità. Belve è una sua creazione, infatti oltre a essere la conduttrice è anche l’autrice del programma che va in onda dal 2018: prima a sul Nove per tre stagioni e poi, a partire dal 2021, su Rai 2. Il piglio deciso, le domande incalzanti, il suo non fare sconti a nessuno hanno reso la trasmissione molto apprezzata dal pubblico. Dal punto di vista sentimentale è legata da quasi dieci anni al collega giornalista Enrico Mentana.