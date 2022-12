Chiara Ferragni, prove generali di Sanremo: la foto su Instagram del trio del Festival

Aveva annunciato grandi notizie ai suoi fan e così è stato: Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di scatti in compagnia di Amadeus e Gianni Morandi, quelli che saranno i suoi “colleghi” in occasione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale ci attende dal 7 all’11 febbraio, e anche se non conosciamo (ancora) i nomi dei big in gara, si preannuncia già come un’edizione da ricordare.

Chiara Ferragni, su Instagram la foto con Amadeus e Gianni Morandi

“Che serata, domani vi racconto”, aveva scritto tra le storie di Instagram, annunciando ai suoi numerosissimi follower una grande novità. Chiara Ferragni ha incontrato Amadeus e Gianni Morandi, i conduttori del Festival di Sanremo 2023, edizione che proprio per la presenza dell’influencer più famosa d’Italia (e non solo) sta già facendo parlare di sé.

E ovviamente non poteva che condividere questo momento storico su Instagram, dove ha pubblicato degli scatti con i suoi compagni d’avventura e le loro dolci metà, Giovanna Civitillo e Anna Dan. “Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia“, ha scritto Chiara a corredo degli scatti. E poi ha dedicato parole di stima ad Amadeus e Morandi: “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità. Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando!“.

Anche solo dal post social è impossibile non percepire una certa emozione da parte della Ferragni, che qualche tempo fa ha chiesto consiglio a Simona Ventura per questa grande avventura.

Per la prima volta infatti si approccerà alla conduzione di un programma sul piccolo schermo, e soprattutto salirà su un palco importantissimo, quello dell’Ariston. E non si tratta certo di una trasmissione qualsiasi: stiamo parlando del Festival della canzone italiana, una kermesse musicale che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori e che, proprio grazie alla presenza dell’influencer, ne avvicinerà tanti altri, sia fan sfegatati che haters pronti a criticarla.

Sanremo 2023, cosa sappiamo fino a ora

Mancano poco più di due mesi, ma gli occhi sono già tutti puntati sulla 73ª edizione del Festival di Sanremo. In realtà Amadeus ha cercato – riuscendoci – di tenere alta l’attenzione già da mesi, da quando ha annunciato a sorpresa lo scorso giugno la partecipazione, nella prima e nell’ultima serata della kermesse musicale, di Chiara Ferragni.

Al suo fianco, il direttore artistico ha voluto una colonna portante della musica italiana, Gianni Morandi, che condurrà insieme a lui le cinque serate del Festival. Manca poco anche per conoscere i Big in gara, che Amadeus ha promesso di annunciare domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13.30. L’unica cosa di cui siamo certi è che Fedez non sarà tra gli artisti sul palco dell’Ariston, visto che ha voluto lasciare spazio alla moglie per brillare.

Nel frattempo è stato già annunciato il cast completo di Sanremo Giovani. A farlo è stato Amadeus, con un video sui suoi canali social. Dodici cantanti si sfideranno il 16 dicembre, che decreterà i tre vincitori che saranno ammessi in gara insieme ai Big. Svelata anche la squadra del Prima Festival: alla conduzione ci sarà Andrea Delogu, cui si uniranno gli Autogol e Jody Cecchetto in veste di inviati.