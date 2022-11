Fedez, perché non va a Sanremo. E cosa c’entra Chiara Ferragni

Sono tante le persone che avrebbero voluto vedere Fedez e Chiara Ferragni insieme sul palco di Sanremo. Nonostante le indiscrezioni, l’artista ha deciso di non tornare in gara nella kermesse del 2023. Mancano ancora pochi mesi all’appuntamento più importante per la musica e la televisione italiana: non sappiamo ancora tutto a riguardo, ma Amadeus, conduttore per la terza volta, ha condiviso alcune anticipazioni. Tuttavia, la coppia più influente dei social non si incontrerà sul palco.

Fedez, perché ha rinunciato a Sanremo

Un’indiscrezione in particolare era circolata nelle ultime settimane, ovvero la presenza di Fedez a Sanremo in qualità di Big in coppia con Rosa Chemical. L’artista stesso ha smentito la notizia su Instagram. Ricordiamo tutti l’edizione in cui ha partecipato insieme a Francesca Michielin: la loro canzone – Chiamami per nome – è stata una delle più ascoltate, ma, alla fine si sono posizionati al secondo posto, proprio dietro ai Måneskin.

Uno dei primi motivi per cui ha scelto di non partecipare a Sanremo è la presenza della moglie, Chiara Ferragni, che vestirà i panni di co-conduttrice in ben due puntate. “Non ci posso andare perché presenta mia moglie. In realtà ci sono state anche altre edizioni in cui c’era la moglie di un cantante in gara, ma questo è un po’ il suo momento e mi sembra giusto così”.

Il sostegno alla moglie Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono indubbiamente due tra i nomi più influenti sul web, e sono riusciti ad affermarsi singolarmente, oltre che come coppia protagonista di sketch simpatici insieme ai propri figli, Leone e Vittoria. Nel 2021, l’imprenditrice ha sostenuto in modo incredibile il marito, seguendolo da casa e invitando al televoto.

Per Sanremo 2023, invece, sarà Fedez a supportarla da casa, senza oscurarla, o quantomeno impedendo che il loro rapporto possa in qualche modo prevalere sulla performance della Ferragni sul palco, di cui ha ammesso di avere paura, in occasione di una lezione all’interno della Rcs Academy. Segno che, nonostante la fama, il successo e ben 28 milioni di follower su Instagram, riconosce l’importanza del palco di Sanremo e ha scelto di non prenderlo “alla leggera”, ma di offrire qualcosa di unico e innovativo.

Fedez, il “no” a Sanremo: cosa sono i braccialetti per l’ansia

Ci sarebbe un altro motivo per cui ha deciso di rinunciare. Nel 2021, infatti, Fedez non ha nascosto di aver provato molta ansia per la sua partecipazione al Festival della Musica Italiana, e di avere indossato i cosiddetti “braccialetti anti ansia”.

“Esco con una nuova canzone a breve, è una bomba! Sarebbe stata perfetta per Sanremo, ma non ci posso andare quest’anno a Sanremo e non so neanche se avrei la testa per tutta quella roba lì. Ho perso pure i braccialetti per l’ansia. Quindi non posso più fare Sanremo. La canzone non so quando uscirà, ma a breve secondo me”.

Il dispositivo in questione emana una sorta di micro-vibrazioni omogenee, che dovrebbero teoricamente calmare l’ansia e contrastare i sintomi dello stress. Per il momento, l’artista ha detto “no” a Sanremo, ma, chissà, potrebbe sempre partecipare in seguito.