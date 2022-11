“Sanremo Giovani”, Amadeus annuncia il cast completo dei finalisti

Dal 7 all’11 febbraio 2023 andrò in onda il già attesissimo Festival di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus, dopo le apprezzate edizioni precedenti. Il noto conduttore è ovviamente già al lavoro per delineare il cast completo della prossima “festa della musica italiana” all’Ariston. Ciò vuol dire anche lanciare nel panorama nostrano nuovi artisti attraverso Sanremo Giovani, di cui ora conosciamo tutti i partecipanti.

Sanremo Giovani: tutti i cantanti in gara

Il Direttore Artistico della kermesse dell’Ariston, Amadeus, ha annunciato il cast completo di Sanremo Giovani. In un video pubblicato sui social ufficiali del Festival, ha svelato i nomi di tutti i finalisti di questa edizione, completando il discorso avviato il 5 novembre, quando aveva svelato soltanto metà lista.

Il primo gruppo, composto da 8 artisti, è stato valutato e selezionato dal celebre conduttore, insieme con la Commissione musicale. Il secondo, di appena 4 elementi, provengono invece da Area Sanremo.

Un totale di dodici cantanti che si ritroveranno gli uni contro gli altri nella finale del 16 dicembre 2022, in diretta su Rai 1 dal Teatro Casinò di Sanremo. Spazio sull’Ariston, però, soltanto per tre di loro, ammessi in gara tra i Big.

I primi 8, già svelati, sono gIANMARIA (noto per aver raggiunto la finale di X-Factor nel 2021) con il brano La città che odi, Maninni (ex concorrente di Amici 16) con Mille porte, Giuse The Lizia con Sincera, Mida con Malditè e Olly con L’anima balla. A loro si aggiungono, poi, Shari (già esibitasi a Tu si que vales) con Sotto Voce, Will con Le cose più importanti e Sethu con Sottoterra.

Ecco gli ultimi quattro talenti aggiunti alla gara:

Colla Zio – Asfalto

– Asfalto Fiat 131 – Pupille

– Pupille Noor – Tua Amelie

– Tua Amelie Romeo & Drill – Giorno di scuola

Sanremo 2023: cosa sappiamo

Per quanto possa sembrare ancora distante, il Festival di Sanremo 2023 non è poi così lontano. Le anticipazioni non mancano, considerando come i lavori siano in corso già da un po’. Amadeus sta prendendo decisioni importanti e qualche informazione è sfuggita.

Come sappiamo, la kermesse dal Teatro Ariston si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. Manca ormai poco all’annuncio della lista ufficiale dei Big, che sarà svelata domenica 4 dicembre alle ore 13.30, nel corso dell’edizione del Tg1.

Il conduttore ha spiegato come non vi saranno super ospiti italiani, a meno che non abbiano più di 70 e possano quindi essere celebrati per la loro carriera.

Svariati i nomi paventati per un’apparizione sul palco, come quello di Giorgia, passata da possibile ospite a papabile concorrente. Sembra però improbabile vederla sia nell’una che nell’altra veste. Nel primo caso, per il motivo spiegato da Amadeus. Nel secondo, invece, perchè il suo nuovo album è in uscita a gennaio 2023, un mese prima di Sanremo.

I rumor non mancano di certo e coinvolgono anche Alessandra Amoroso. Quest’edizione potrebbe essere quella giusta per il suo esordio all’Ariston, in gara con Emma Marrone. Un duetto salentino da sogno per i fan che, al momento, rientra nel novero delle indiscrezioni.

Ecco una parziale lista ufficiosa dei cantanti di Sanremo 2023:

Marco Mengoni

Elodie

Paola e Chiara

Luigi Strangis

Madame

Levante

Lazza

Nada

Ariete

Tananai

Francesca Michielin e Colapesce (con Dimartino)

Tra i papabili anche Nek e Francesco Renga, in duo, Annalisa, Coma_Cose, Boomdabash, The Kolors, Mr. Rain, Rosa Chemical e Bresh.