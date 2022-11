Marco Mingardi, chi è il vincitore di “Tu Si Que Vales” (con polemica)

Fonte: IPA Maria De Filippi

Il vincitore di Tu Si Que Vales 2022 è Marco Mingardi, che sabato 19 novembre ha festeggiato in diretta il trionfo nella nona edizione dello show. Il suo, però, non è stato un percorso lineare, il che ha contribuito alle polemiche di parte del pubblico sui social.

Ultima puntata Tu Si Que Vales: tutti i vincitori

I festeggiamenti sono stati principalmente per Marco Mingardi nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales. È lui il vincitore della nona edizione, che gli ha donato un montepremi da ben 100mila euro in gettoni d’oro. Ha 54 anni ed è cantante e imitatore per passione. Non ha mai tramutato le sue doti in un vero e proprio lavoro, limitando il tutto a semplice hobby.

Un timbro di voce molto particolare gli consente di riproporre quasi perfettamente le voci di grandi artisti, a partire da Lucio Dalla. Senza l’aiuto di sua mamma non sarebbe il campione di Tu Si Que Vales, dal momento che è stata proprio lei a iscriverlo alla trasmissione. Marco le ha dedicato la vittoria, telefonando alla madre in diretta. Un siparietto commovente, considerando anche l’evidente emozione della donna.

L’incoronazione del campione è stata affiancata anche dal vincitore della “Scuderia Scotti”, il talent parallelo portato avanti dal giudice, che ha scelto di premiare Giovanni Lepori con un viaggio a Rio De Janeiro. Dimostrazione di come l’autoironia alla fine vinca sempre.

Spazio poi al premio “Sky Glass”, che consiste in ben 30mila euro in gettoni d’oro. Una somma considerevole finita nelle tasche di Arianna Ortelli e Marco Andriano, fondatori di Novis Games.

Marco Mingardi: è polemica

Tu Si Que Vales è uno dei programmi più apprezzati del palinsesto Mediaset. La sua nona edizione ha registrato un ottimo share, ma ciò non esclude le solite lamentele sui social. Svariati utenti si sono scagliati contro i giudici e il vincitore Marco Mingardi.

La polemica principale legata al cantante e imitatore è legata al fatto che non fosse in realtà giunto in finale. Per alcuni, quindi, questo trionfo non sarebbe meritato, bensì frutto di un “aiutino”. Il campione di questa edizione del programma era infatti stato eliminato in semifinale. Sconfitto al termine della sfida con il mimo comico Trygve Wakenshaw.

Questa non è stata però l’ultima tappa del suo percorso, come sappiamo. Spazio al ripescaggio, decisamente poco apprezzato online. Marco Mingardi ha preso il posto di due amatissimi concorrenti, che in tanti avrebbero voluto vedere trionfare.

Si tratta degli acrobati Dima e Roman, di colpo spariti dall’elenco dei partecipanti alla finale di Tu Si Que Vales. Il motivo resta sconosciuto. Ciò che resta è il fatto che la chance di padre e figlio russi, è andata al 50enne cantante, che l’ha sfruttata al meglio.

La lunga diretta è durata fino all’1.40 di notte, vedendo il campione avere la meglio rispetto a ben 15 artisti. L’ultimo atto lo ha visto faccia a faccia con Daniel K, Die Mobiles e James. Il televoto lo ha premiato grazie a un’esibizione commovente sulle note di La notte dei miracoli di Lucio Dalla. In lacrime Belen e Gerry Scotti, con il 39% dei telespettatori votanti che non ha avuto dubbi.