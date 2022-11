Sabrina Ferilli, l’abito in pizzo nero accende “Tu Sì Que Vales”

Fonte: ANSA Sabrina Ferilli incanta su Instagram e ci insegna come essere semplici e sensuali

Sabrina Ferilli è quel raro mix di sensualità e simpatia di cui difficilmente di potremmo stancare, cosa di cui ci dà ampia dimostrazione ogni volta che mette piede nello studio di Tu Sì Que Vales. I concorrenti pendono dalle sue labbra in attesa dei voti del pubblico che legge in qualità di “voce del popolo”, come ci piace definirla, grandi e piccini aspettano i siparietti con la sua amica di sempre, Maria De Filippi, è l’immancabile (e pestifero) Giovannino che la prende sempre di mira.

Ma se c’è una cosa che tutti attendono più di ogni altra è ammirare i suoi preziosi look, sempre molto chic e ricercati nella loro (apparente) semplicità. E l’abito in pizzo nero sfoggiato durante la semifinale di Tu Sì Que Vales, in onda sabato 12 novembre, è in assoluto uno dei più belli che abbiamo visto in questa edizione del talent.

Sabrina Ferilli sensuale in pizzo nero

Ancora una volta la splendida Sabrina Ferilli è riuscita a oscurare la “concorrenza” a Tu Sì Que Vales. Mentre Maria De Filippi non ha rinunciato ancora una volta ai suoi immancabili tailleur pantalone e Belen Rodriguez ha deciso di scoprire le gambe super in forma, l’attrice romana si è lasciata avvolgere in un sensuale abito in pizzo nero, tessuto prezioso e realizzato dalle sapienti mani delle maestranze all’opera nei laboratori di Dolce & Gabbana.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Semplice ma al contempo tutt’altro che banale, proprio come Sabrina. Due bretelle sottili sulle spalle a far da sostegno alla scollatura in pieno stile anni Cinquanta, capace di mettere in risalto (con eleganza) il generoso décolleté dell’attrice, amatissima dagli uomini (e non solo) anche per via delle sue forme burrose. Aderente sul busto, scendendo già l’abito è tutto un gioco di morbidezze e ricami, sottolineati dalla scelta (impeccabile) delle scarpe: un paio di décolleté a punta con tacco a spillo, di un bellissimo color rosso cardinale e impreziosite da una clip gioiello sulla parte anteriore. Un look da premiare con un bel dieci e lode.

La Ferilli non ha bisogno di inutili e pesanti orpelli per essere la splendida diva che tutti conoscono e lo ha dimostrato ancora una volta non solo con l’abito, ma anche con il beauty look scelto per la semifinale di Tu Sì Que Vales. I capelli sciolti in onde morbide e fluenti sottolineano con grazia l’ovale del viso, abbellito da un make up sui toni nude. Unica eccezione gli occhi: l’eyeliner nero è perfetto per rendere lo sguardo più intenso e ammaliante.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Belen in minigonna a “Tu Sì Que Vales”

Look totalmente diverso per Belen Rodriguez, seppur nei toni del nero. La conduttrice di Tu Sì Que Vales ci ha letteralmente incantato con abiti che solo lei può indossare con tanta eleganza, dall’abito foulard al mini dress arancione, fino agli outfit in sgargianti colori fluo dall’effetto a dir poco abbagliante. Forse è proprio alla luce di questi che l’ultimo look non ci ha convinto abbastanza.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Belen ha indossato una minigonna con grandi bottoni dorati, scelta perfetta per mettere in risalto le gambe toniche, abbinandola a una semplice canotta bianca e a una giacca cropped molto business-girl. Nulla da eccepire (sta benissimo), ma forse per una prima serata importante come la penultima puntata dello show avrebbe potuto osare di più.