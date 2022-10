“Tu Si Que Vales”, Belen punta (ancora) sui colori brillanti: il minidress arancione è strepitoso

Si rinnova l’appuntamento con Tu Si Que Vales, che ormai da anni intrattiene il pubblico del sabato sera su Canale 5: merito sicuramente dei tanti talenti che si esibiscono sul palco, regalandoci emozioni incredibili e un pizzico di divertimento. Ma anche della conduzione di Belen Rodriguez, sempre brillante e travolgente. La splendida argentina sa come conquistare i telespettatori, con la sua bravura e con look incantevoli.

Belen Rodriguez, il minidress arancione

Settimane impegnative per Belen Rodriguez, che si trova alle prese con ben due show in cui veste i panni di conduttrice: da una parte c’è lo storico talent di Maria De Filippi, che guida sin dal suo esordio (e che ora la vede affiancata da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. E poi c’è un impegno nuovo ed entusiasmante, quello che – per la seconda stagione consecutiva – la trova alla guida de Le Iene insieme a Teo Mammucari. Insomma, la splendida showgirl argentina raddoppia non solo le sue serate in tv, ma anche le occasioni per mostrare i suoi look strepitosi.

E, almeno per quanto riguarda Tu Si Que Vales, quest’anno sembra aver deciso di puntare tutto sui colori brillanti, per splendere sotto le luci dei riflettori. Dopo aver optato per uno chemisier giallo e aver sorpreso tutti con un abito verde fluo dalla scollatura mozzafiato, ora è il turno di un minidress arancione davvero molto sensuale. Semplice eppure elegante, si tratta di un capo firmato Bec & Bridge dalle linee rigide e dallo scollo quadrato, declinato in una nuance elettrica che sembra sprizzare energia.

Fonte: Ufficio Stampa Red Communications

Le è servito davvero poco altro per conquistare il palco (e rubare la scena persino agli artisti che si contendono il voto della giuria): Belen ha scelto un make up piuttosto leggero, abbinandolo ad un paio di semplici orecchini pendenti a filo e lasciando i suoi lunghi capelli sciolti sulle spalle. Il risultato è strepitoso, e ancora una volta gli occhi sono tutti per lei. Anche se, dalla giuria, c’è qualcun altro che non passa affatto inosservato.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, un duo iconico

Maria De Filippi, che non rinuncia mai all’eleganza molto sobria del tailleur, stavolta ha scelto un fantastico color rosso fuoco in abbinamento ad un top di una delicata nuance di rosa. Mentre Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, ha optato per un abito da sera nero, dalle linee morbide e raffinate. La gonna lunga dall’orlo ondulato, lo scollo rotondo e le décolleté bordeaux dal tacco vertiginoso sono i dettagli più sorprendenti di un look davvero azzeccato, con cui l’attrice ha saputo incantare il pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa Red Communications

Ma Sabrina non ha solo la bellezza dalla sua parte, bensì anche una simpatia travolgente, una spontaneità incredibile e – soprattutto – un affiatamento meraviglioso con Maria De Filippi. Insieme, possono dare del filo da torcere a qualsiasi duo comico: la loro è un’amicizia che, sul palco di Tu Si Que Vales, si arricchisce ogni volta di scherzi divertentissimi, di battute al vetriolo e di botta e risposta che ai telespettatori piacciono da morire. Tanto che la scena se la conquistano ad ogni puntata, semplicemente regalando al pubblico la loro versione più autentica e “verace”.