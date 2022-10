“Tu Si Que Vales”, Belen impeccabile con l’abito foulard. Ma Ferilli osa col tacco fluo

Fonte: IPA Tu Si Que Vales, i look di Sabrina Ferilli e Belen Rodriquez

Nuova puntata di Tu Si Que Vales, che si avvicina sempre di più al gran finale. Ormai siamo nel vivo della gara, e non solo per i concorrenti. Le bellissime Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli continuano a sfidarsi a colpi di glamour nello show del sabato sera di Canale 5. In questa puntata del 29 ottobre, se la prima ha scelto un look da sera, la seconda ha osato con un dettaglio davvero trendy. Scopriamo cosa hanno indossato le protagoniste dell’avvincente varietà di Maria De Filippi.

Belen porta sul palco l’abito foulard

Il glow up, puntata dopo puntata, di Belen Rodriguez sta conquistando davvero tutti in questa edizione di Tu Si Que Vales. La showgirl argentina è passata via via dai minidress degli anni passati agli elegantissimi vestiti da sera dell’edizione 2022. Proprio come in questa puntata, nella quale ha scelto l’abito foulard color caffè, che si intona splendidamente con il suo incarnato.

Tra una risata e una performance da lasciare senza fiato, è inevitabile che l’occhio cada sempre anche su di lei, così spontanea e equilibrata in questo show. Frequente la scelta del monocolore, dal bianco al nero, dal giallo al verde fluo, fino a questa tonalità di marrone, molto amata da Belen, che ne aveva scelta una simile per la prima puntata.

La particolarità di questo vestito è rappresentata dal monospalla che risale lungo il collo e scende dall’altra parte, diventato appunto simile a un foulard. Il look è completato da una coda di cavallo bassa e tirata, che mette ancora più in risalto il suo viso, e gli orecchini rotondi e gipsy scelti per questa sera.

Accanto a lei, come sempre, una sorridente Giulia Stabile. Intanto, scopriamo come Sabrina Ferilli ha contrattaccato a colpi di moda, risultando elegante e eccentrica al tempo stesso.

Sabrina Ferilli, il tacco neon che le fa vincere la serata

Sabrina Ferilli non delude mai: che sia tutta colorata o total black come nelle ultime due puntate, sa sempre come attirare l’attenzione su di sé. Se Belen affascina in abito da sera, la Sabrina nazionale conquista tutti, tra scollature e dettagli di tendenza.

Dopo aver detto addio, almeno per il momento, agli abiti e variopinti delle prime settimane, ultimamente l’attrice romana sta scegliendo il nero, con il quale, lo sappiamo, non si sbaglia mai. Ma c’è sempre qualcosa di inaspettato che fa brillare il suo outfit: per la settima puntata ha scelto una nota di colore per le sue scarpe, verde fluo, impossibili da non notare, così come la scollatura che si apre rotonda sulla parte superiore del suo abito.

Che dire, per noi questa volta ha vinto lei, anche grazie a quella simpatia verace che riempie il programma, e la rende gettonatissima sui social (anche in forma di gif e meme).

Ospiti della puntata i The Tenors, che, dopo il successo dei giorni scorsi a Londra, dove si sono esibiti nell’iconica Royal Albert Hall, arrivano anche in Italia per presentare il nuovo brano Miracle. Nella nuova formazione del gruppo pop lirico c’è anche il nostro Alessandro Urso.