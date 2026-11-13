La villa surreale di Beyoncé, un capolavoro affacciato sull’oceano
Una villa che sembra quasi un museo di arte contemporanea, con geometrie particolari, immense vetrate e una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico. È la residenza che Beyoncé e Jay-Z hanno acquistato nel 2023 a Malibu, in California, e che porta la firma del celebre architetto giapponese Tadao Ando. Un edificio a dir poco sorprendente, dove l'architettura (così come il cemento) è protagonista. E c'è di più: questa proprietà è entrata anche nella storia del mercato immobiliare americano.