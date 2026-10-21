acasa di Iva Zanicchi, la villa extra lusso in Brianza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Iva Zanicchi

Una villa splendida, nel cuore della Brianza, dove accogliere amici, organizzare feste e rilassarsi. La casa di Iva Zanicchi racconta appieno il carattere frizzante della cantante e i suoi interessi, fra musica e televisione.

Dove vive Iva Zanicchi: la villa nel cuore della Brianza

Fra un’ospitata televisiva e un concerto, Iva Zanicchi si rifugia sempre nel suo luogo del cuore: una villa su più livelli situata in Brianza, in Lombardia. L’Aquila di Ligonchio fra le colline lombarde ha creato un piccolo paradiso: una casa immersa nel verde, dove custodisce i suoi ricordi e si rilassa nel tempo libero.

Iva è molto legata alla residenza, perché si tratta della stessa casa in cui ha vissuto per diversi anni con Fausto Pinna, compagno e grande amore della sua vita, scomparso nel 2024. Per scoprire come è la casa di Iva Zanicchi basta scorrere il suo feed di Instagram, la cantante infatti pubblica spesso scatti realizzati dentro l’abitazione e soprattutto in giardino. Iva infatti ha una grande passione per le piante e il giardinaggio, per questo in tantissimi video la vediamo innaffiare i fiori o mostrare qualche albero.

L’enorme giardino è proprio il punto forte della villa dell’artista. Il giardino è curatissimo, con tanti alberi, una siepe per proteggere da occhi indiscreti e ovviamente un patio in cui mangiare, immerso nel verde. La fitta vegetazione rende ancora più suggestiva la villa.

La casa dell’artista si inserisce al meglio nell’atmosfera della Brianza. Queste colline verdi offrono infatti un mix unico di panorami, natura e storia. Il territorio è conosciuto soprattutto per via della natura incontaminata e della presenza di diversi sentieri fra cui quello del Parco Regionale di Montevecchia e quello della Valle del Curone. A poca distanza si trovano borghi panoramici come Montevecchia, celebre per i suoi vigneti, e Consonno, misteriosa città fantasma.

La cucina rustica e il pianoforte in salone

Gli interni sono ampi e luminosi, arredati in modo classico. A spiccare sono soprattutto le ampie vetrate che affacciano sul giardino e offrono una vista spettacolare. Il salone è uno dei luoghi più utilizzati della casa. Qui trovano spazio tantissimi ricordi della carriera di Iva Zanicchi, posizionati accanto ad un pianoforte, per improvvisare serate di canto con gli amici di sempre.

A spiccare è soprattutto un divano damascato sulle tonalità dell’oro e del rosso, accostato a mobili antichi. Troviamo poi un divano bianco, più moderno, dove spesso Iva Zanicchi si siede per realizzare dei video che pubblica su Instagram.

La cucina è un’altra zona della villa molto amata dall’artista. La cantante infatti ha una grande passione per la cucina e adora mettersi ai fornelli per preparare tante ricette. L’ambiente in questo caso è arredato con stile, ma anche funzionale. Lo stile è senza dubbio rustico, con pareti decorate con maioliche blu e bianche, complementi d’arredo in legno.

A poca distanza si trova la sala da pranzo con un tavolo in legno, in linea con lo stile di tutta la casa, in cui spesso Iva Zanicchi si siede a giocare a carte con gli affetti più cari.