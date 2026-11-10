acasadi Giorgia, il rifugio nel cuore verde di Roma tra musica, arredi vintage e una terrazza piena di piante

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Giorgia a casa

Giorgia ha calcato i palcoscenici più importanti della musica italiana, ma quando si spengono i riflettori torna sempre nella sua Roma. È qui che la cantante ha scelto di costruire la propria quotidianità insieme al compagno Emanuel Lo e al figlio Samuel, in una casa che racconta un lato più intimo e familiare della sua vita.

Un appartamento accogliente, lontano dagli eccessi delle dimore delle star, dove trovano spazio la passione per la musica, il gusto per gli arredi vintage e un rapporto speciale con la natura. A rendere ancora più piacevole l’atmosfera è una terrazza ricca di piante, un piccolo angolo verde che porta un po’ di tranquillità nel cuore della Capitale.

La casa di Giorgia a Monteverde, il quartiere dove è cresciuta

Per Giorgia, Roma è molto più della città in cui è nata: è il luogo delle sue radici, dei ricordi d’infanzia e degli affetti più importanti. Non sorprende che abbia scelto di vivere a Monteverde, lo stesso quartiere in cui è cresciuta, una delle zone residenziali più verdi della Capitale, a poca distanza da Villa Doria Pamphilj.

È qui che la cantante condivide la vita quotidiana con Emanuel Lo, ballerino e coreografo al quale è legata dal 2004, e con il figlio Samuel, nato nel 2010. Una dimensione familiare che Giorgia tende a proteggere, pur concedendo occasionalmente ai suoi follower qualche scorcio degli ambienti domestici.

Dalle immagini condivise sui social emerge una casa vissuta, con stanze luminose e arredi che mescolano elementi contemporanei e dettagli dal gusto rétro. Più che seguire un unico stile, gli ambienti sembrano rispondere alle abitudini e alle passioni di chi li abita, lasciando spazio agli oggetti personali e alla quotidianità.

Anche in cucina Giorgia non rinuncia al mix di stili che caratterizza il resto della casa. Come si può vedere in alcuni scatti condivisi sui social da Emanuel Lo, l’ambiente ha un’impronta industrial, con il grigio protagonista degli arredi e grandi lampadari in acciaio.

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Al centro della stanza spicca un ampio tavolo in legno e metallo, accompagnato da sedie colorate dal gusto pop che spezzano il rigore delle tonalità più sobrie. A rendere lo spazio particolarmente luminoso è una grande portafinestra affacciata sul giardino, dove si trova anche una piscina.

Il salone con il pianoforte e la terrazza immersa nel verde

In una casa come quella di Giorgia la musica non poteva che avere un posto speciale: nel salone spicca infatti un pianoforte nero, uno degli elementi più riconoscibili tra quelli apparsi nelle fotografie pubblicate dalla cantante. Accanto allo strumento c’è anche una chitarra, a testimonianza di quanto la musica faccia parte della vita della famiglia anche lontano dagli studi di registrazione e dai concerti.

Tra gli ambienti più caratteristici c’è la zona pranzo, dominata da un grande tavolo in legno massello. Le ampie superfici vetrate lasciano entrare la luce naturale e mettono in comunicazione gli spazi interni con la terrazza, dove numerose piante creano un’atmosfera che ricorda quella di un piccolo giardino tropicale. La terrazza è uno degli angoli più suggestivi della casa: uno spazio all’aperto che permette di ritagliarsi momenti di tranquillità senza lasciare la città.

Gli arredi vintage e gli spazi dedicati alle passioni

A caratterizzare l’appartamento di Giorgia è anche la varietà delle scelte d’arredo. In alcuni ambienti prevalgono le tonalità neutre, mentre altrove compaiono dettagli più originali, come una poltrona vintage e un pavimento decorato con motivi geometrici nei toni del nero, del grigio, del giallo e del rosso mattone.

Il legno è un altro elemento ricorrente. Oltre al grande tavolo della zona pranzo, il parquet contribuisce a dare calore agli interni, creando un contrasto con le finiture più moderne. Anche il bagno, intravisto in alcune immagini social, presenta tonalità scure, un ampio specchio e un doppio lavabo, privilegiando la praticità degli spazi.

Nella casa trova posto anche un’area dedicata all’attività fisica, una passione condivisa da Giorgia ed Emanuel Lo. La cantante ha mostrato in passato un tapis roulant, collocato in una stanza dove compaiono anche immagini legate al suo percorso artistico.