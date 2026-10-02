Mette-Marit, la nuova Regina di Norvegia non si presenta in Parlamento. Ennesimo problema di salute

Mette-Marit di Norvegia era pronta a vivere una giornata storica accanto a Re Haakon. Ma poche ore prima della cerimonia è arrivato lo stop che ha cambiato tutto

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IPA Mette-Marit di Norvegia ancora malata

Salta il debutto di Mette-Marit di Norvegia davanti al Parlamento nelle vesti di Regina. Poche ore prima della cerimonia è arrivato il forfait. La nuova sovrana non ha potuto accompagnare il marito, Re Haakon, all’apertura dello Storting a causa di un’infezione respiratoria. Una notizia che ha inevitabilmente suscitato attenzione, considerando la delicata situazione clinica della donna. Quest’ultima è ancora in riabilitazione dopo il trapianto di polmone subito lo scorso giugno, che è stato necessario a causa della fibrosi polmonare cronica che da anni condiziona la sua vita e gli impegni pubblici.

Mette-Marit, l’infezione respiratoria dopo il trapianto di polmone

“Sua Maestà la Regina, purtroppo, non potrà partecipare oggi, venerdì 2 ottobre, all’apertura del Parlamento a causa di un’infezione respiratoria”, ha fatto sapere Guri Varpe, responsabile della comunicazione della Casa Reale.

Mette-Marit è ancora nel pieno della riabilitazione dopo il trapianto effettuato al Rikshospitalet di Oslo. Il suo pneumologo, Are Holm, ha spiegato alla stampa che la sovrana sta seguendo il programma previsto e che i medici sono soddisfatti dei progressi compiuti. Ma il recupero è ancora lungo: secondo lo specialista, il periodo di riabilitazione dovrebbe durare circa un anno dopo l’operazione.

La salute di Mette-Marit condiziona da tempo la sua agenda pubblica. Nel 2018 le è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, patologia cronica che provoca un progressivo deterioramento del tessuto polmonare e può rendere più difficile la respirazione. Negli anni la Regina è stata quindi costretta a ridurre gli impegni e i viaggi e, prima dell’operazione, ha avuto bisogno anche dell’ossigeno supplementare durante alcune apparizioni pubbliche con la sua famiglia.

L’apertura dello Storting rappresentava un passaggio particolarmente importante per Mette-Marit. Si tratta infatti della prima cerimonia di apertura del Parlamento dall’inizio del regno di Haakon VIII e per sua moglie sarebbe stata anche la sua prima partecipazione all’appuntamento nelle vesti di Regina.

La 53enne era dunque pronta a tornare agli impegni ufficiali dopo i funerali di Re Harald e della Principessa Astrid, ma l’infezione ha imposto un nuovo stop. Il suo debutto parlamentare da Regina è così rimandato a data da destinarsi.

Ingrid Alexandra al posto di Mette-Marit di Norvegia

A prendere il posto lasciato vuoto da Mette-Marit è stata sua figlia Ingrid Alexandra. Vestita di nero e visibilmente emozionata, la Principessa ereditaria ha fatto il suo ingresso nello Storting dietro al padre.

Per la 22enne si è trattato di un momento significativo nel percorso che la prepara al futuro ruolo di capo dello Stato. Dopo la scomparsa del nonno, la Principessa ha assunto nuove responsabilità costituzionali – lasciando il collage in Australia – e la sua presenza accanto al padre acquista ora un significato ancora maggiore.

Da tempo la Casa Reale punta a incrementare gli impegni ufficiali di Ingrid Alexandra ma anche del fratello Sverre Magnus, che ora è momentaneamente all’estero, più precisamente in Portogallo, per motivi di studio.

Per Mette-Marit, invece, la priorità resta il recupero. L’infezione respiratoria ha fatto saltare un appuntamento che avrebbe segnato il suo debutto ufficiale da Regina in Parlamento, senza che al momento sia stata indicata una nuova data. I medici si dicono soddisfatti dei progressi dopo il trapianto, ma la riabilitazione richiederà ancora tempo. E la sua agenda continuerà inevitabilmente ad adattarsi alle condizioni di salute.