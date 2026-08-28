Mette-Marit, moglie del nuovo Re Haakon di Norvegia, è una Regina controversa con un passato compromettente e amicizie pericolose

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Mette-Marit e Haakon di Norvegia

Con la morte di Re Harold V, la Corona di Norvegia è passata al Principe ereditario Haakon e a sua moglie Mette-Marit. Ma la nuova Regina, che prende il posto di Sonja, ha un passato non propriamente limpido che ha già scandalizzato il trono prima ancora di salirci. Senza contare il figlio Marius Borg, avuto da una precedente relazione, agli arresti domiciliari. Ma procediamo con ordine.

Mette-Marit, le ombre sulla nuova Regina di Norvegia

I norvegesi sono abituati ad avere Regine al di fuori dei canoni di Palazzo e dal temperamento forte. Infatti Sonja, moglie di Harald V per 58 anni, è di origini borghesi. Negli anni Sessanta questo suscitò un grande disagio a Corte, tanto che prima di approvare il matrimonio dovettero passare ben 9 anni. Ma alla fine l’unione si rivelò vincente.

Haakon, il figlio maggiore di Harald e Sonja, ha sposato nel 2001 Mette-Marit, figlia di un giornalista. Anche l’attuale Regina consorte di Norvegia non fu ben accolta, perché si riteneva che non fosse adatta a ricoprire un ruolo di primo piano a Palazzo che l’avrebbe portata sul trono. Ma questa volta le sue origini borghesi non c’entrano niente.

A suscitare scandalo è stato il suo passato “ribelle” come lei stessa lo ha definito durante una conferenza stampa dove condannò l’uso di sostanze stupefacenti. Mette-Marit infatti ha avuto una relazione con Morten Borg, incarcerato nel 1992 per guida in stato d’ebbrezza, possesso di droga e violenze. Il loro rapporto finì nel 1997, cinque mesi prima della nascita del figlio Marius Borg Høiby.

A sua volta Marius, che non ha nessun diritto al trono e alcun ruolo a Palazzo, ha avuto gravi problemi con la giustizia e attualmente si trova agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso un periodo in carcere dopo essere stato condannato per stupro, violenza domestica, reati legati alla droga e gravi violazioni del codice stradale, oltre ad altri reati minori.

Mette-Marit di Norvegia e i rapporti con Epstein

Ma gli scandali non sono finiti. Infatti, già nel 2019 venne alla luce che Mette-Marit conosceva Jeffrey Epstein. Il caso è riemerso recentemente nell’ambito delle indagini che hanno coinvolto anche Andrea, il fratello di Re Carlo.

Epstein, condannato per reati sessuali, incontrò in diverse occasioni l’attuale Regina di Norvegia tra il 2011 e il 2013, anno in cui si interruppero definitivamente i contatti tra i due. Mette-Marit dichiarò di aver posto fine ai loro rapporti dopo essersi resa conto che Epstein la stava sfruttando a danno di altre persone e si scusò pubblicamente per l’accaduto, rammaricandosi di non aver indagato più affondo sul suo passato.

Mette-Marit di Norvegia e la malattia

Ma a preoccupare il Palazzo non sono solo le ombre su Mette-Marit, ma anche la sua salute cagionevole. Nel 2018 alla moglie di Re Haakon è stata diagnostica una fibrosi polmonare cronica. Negli ultimi mesi le sue condizioni sono peggiorate e nel giugno 2026 è stata sottoposta a un trapianto di polmone, perfettamente riuscito.