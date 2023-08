“Che tempo che fa” sul NOVE, nuovo spot pubblicitario: ironia sulla Rai

NOVE ci crede e rilancia: dopo il primo spot del nuovo Che tempo che fa sul canale, ne arriva un secondo, tutto da ridere. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non si risparmiano e sono loro i protagonisti della pubblicità volta a portare più pubblico possibile a guardare e a gustarsi il programma nell’era post-Rai. L’operazione sul canale di Discovery è ormai cosa risaputa dallo scorso maggio, quando è stato annunciato l’arrivo dei due volti storici della Rai (il conduttore vanta vent’anni di onorata carriera). Lo spostamento ha fatto molto discutere, sia in televisione, tra gli addetti ai lavori, tra i fan, sia tra le fila della classe politica italiana. Che il suo arrivo abbia fatto parecchio rumore, sia dietro le quinte televisive che tra le fila della politica è altrettanto risaputo.

La prima pubblicità del nuovo format ha richiamato l’attenzione su una certezza: Fazio e Littizzetto non risparmiano battute e frecciatine al mondo Rai. Questo perché la loro comicità è marchio di ironia, che in modo leggero è in grado di colpire e affondare. Nel nuovo spot il focus è uno: “ci sono pesci da prendere”. Il riferimento è chiaro.

“Che tempo che fa”: il nuovo spot pubblicitario

“Per riempire l’acquario di Che tempo che fa ci vuole pazienza”. Poche ma incisive parole scritte nel lancio sui social (appena rinati) del programma. La ricerca di followers sarà infatti inevitabilmente più lunga del previsto. Il secondo promo in onda dai primi giorni di agosto, su NOVE, ci porta un altro capitolo delle fatiche di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ancora lì, sul laghetto, come nel primo, a cercare di accalappiare qualche pesce in più.

“Devi crederci Luciana! Destra, vai a destra – indica – più a destra, ora a sinistra”, questa volta è la Littizzetto ad avere in mano la canna da pesca e Fazio le da confuse e insistenti istruzioni. “Ecco me lo hai fatto perdere – si lamenta lei – era un pesce siluro, quello che vola all’altezza del…” “Luciana!” la interrompe Fazio “NOVE!” conclude la Littizzetto evitando la rima (ma scatenando l’ilarità generale. “Ci vuole la famosa pazienza del pescatore” incoraggia il conduttore.

Il tempo in effetti c’è, la messa in onda è prevista per il 15 ottobre. Ma a cosa si riferisce la ricerca dei pesci? Il chiaro rimando è a una buona notizia: Che tempo che fa ha riottenuto dalla Rai i propri account social (dopo che erano stati tolti alla sua gestione), ma con alcuni problemi che potrebbero rallentare l’engagement dei fan e del pubblico da qui a ottobre. Li ha spiegati Fazio stesso in un video su Instagram. I follower sono stati azzerati, di conseguenza, cogliendo l’occasione per rispolverare la sua storica imitazione di Mike Bongiorno, Fazio ha chiesto ai fan del programma di eseguire il cosiddetto refollowing. Il secondo problema è che questi account, ricominciando da zero, non hanno contenuti d’archivio da proporre (essendo i precedenti contenuti di proprietà della RAI): risolvere questa seconda problematica sarà più complesso, finché la trasmissione non ripartirà ad ottobre.

La prima pubblicità sul NOVE

Già il primo video pubblicitario aveva fatto molto discutere dopo che Fabio Fazio, in giacca e cravatta, era comparso dentro un fiumiciattolo, impegnato nella pesca dei nuovi pesci per l’acquario scenografico, da qualche anno diventato elemento caratteristico nel banco di conduzione del programma.

Con lui anche una Littizzetto piuttosto spazientita “Ma ti sembra? Ti sembra?“, “Luciana, è un dettaglio – si giustifica Fazio – mancano i pesci per l’acquario, il resto è a posto“. La Littizzetto quindi si chiede “Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là scusami?“, la risposta di Fazio “Eh, sono rimasti perché hanno l’esclusiva” passa per le migliori interpretazioni. La frecciata è veramente palese.

“Non possiamo convincerli?” domanda Luciana, “Ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro…muti” replica Fazio. Una freddura a cui la Littizzetto reagisce andandosene per finta, “ma è per sdrammatizzare” dice il conduttore provando inutilmente a convincerla per tornare indietro.