“Che tempo che fa” torna e Luciana Littizzetto se ne va (lo spot)

Che tempo che fa si prepara al ritorno. Dopo le innumerevoli discussioni che ci sono state, dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai (dopo vent’anni di onorata carriera), il programma iconico di Rai3 trasloca in modo definitivo su Discovery. Una scelta che ha fatto molto discutere, anche perché sono milioni i fedelissimi a seguire Fazio e Luciana Littizzetto, tra interviste e momenti di attualità. C’è già lo spot. E se da una parte Che tempo che fa torna, dall’altra Luciana se ne va… ma solo per scherzo.

Che tempo che fa, lo spot: la stoccata alla Rai di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Il talk show di Fabio Fazio è praticamente una garanzia di successo. “È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio”, si legge nella didascalia su Instagram. C’è grande attesa, in effetti, per il ritorno di Che tempo che fa, in onda su Nove a partire dal 15 ottobre. Tutto è (quasi) pronto, dunque, incluso lo stop, dove assistiamo a una piccola bagarre tra Fazio e Luciana Littizzetto, che al termine se ne va.

Chiaramente, è presente anche una “bella” stoccata alla Rai. In piena regola. Sappiamo, del resto, che Fazio e la Littizzetto non si risparmiano mai su questo aspetto: un modo di fare ironia non comune, che comunque, però, colpisce e affonda. Dopo i profili social, oggetto di contesa, anche l’acquario e la scenografia del programma, dunque, fanno discutere.

“Luciana, è un dettaglio: mancano i pesci per l’acquario. Il resto è a posto”, ha detto Fabio Fazio nello spot. La Littizzetto, allora, ha chiesto la fine dei pesci che avevano in Rai. “Sono rimasti perché hanno l’esclusiva. Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo ma loro… muti”. Ed è proprio in questo momento che vediamo la Littizzetto voltare le spalle a Fazio, abbastanza stizzita. Insomma, uno sketch in piena regola Che tempo che fa. Null’altro da aggiungere.

A cosa si riferisce la polemica nello spot

Naturalmente, lo spot non è un caso. E il riferimento alla Rai e ai profili social di Che tempo che fa è presto servito. “Come avete visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto”, ha scritto Fazio su Instagram.

Dopo l’addio a Viale Mazzini, la Rai aveva già anticipato la chiusura dei profili social del talk show condotto da Fazio. Tuttavia, il conduttore avrebbe preferito riprenderli: ci sarebbe stata persino una trattativa dal valore di un milione di euro.

“Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremmo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro sapere che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, insomma un po’ tardivamente ma per certi versi ha un che di positivo”, ha concluso. Noi, però, non vediamo proprio l’ora di scoprire cosa hanno in serbo Fazio e la Littizzetto: con loro c’è anche Filippa Lagerback.