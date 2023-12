Luciana Littizzetto si è collegata da casa per la puntata di "Che Tempo che Fa" del 17 dicembre 2023 a causa del Covid: come sta

Fonte: IPA Luciana Littizzetto

Italodisco in sottofondo, ma non c’è Luciana Littizzetto in studio a Che Tempo che Fa nella puntata del 17 dicembre 2023, l’ultima prima della pausa natalizia: dopo avere annunciato la presenza della Littizzetto, Fabio Fazio ha chiesto scusa al pubblico. “Perché non esci?”. Poco dopo, dallo schermo, la Littizzetto si è collegata da casa con il cappellino di Babbo Natale. “Non esco perché sono a casa blindata, perché ho il Covid. (…) Un saluto a tutti gli italiani che sono ammalati, a quelli con il Covid e senza Covid, ammalati e non, io mi sono adeguata al trend, perché sono alla moda. Non sono riuscita a fare i regali di Natale perché sono qua chiusa a casa”.

Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto assente in studio per Covid

“Guarisci presto, Luciana”, così gli spettatori su X e Instagram hanno accolto la notizia della positività al Covid di Luciana Littizzetto. Assente in studio, ma presente in collegamento da casa per la consueta letterina a Babbo Natale a Che Tempo che Fa. Con la voce rauca a causa del Covid, la Littizzetto è stata in parte presente nel corso della puntata del 17 dicembre 2023, così da salutare gli spettatori prima della pausa natalizia. “Un regalo di Natale meraviglioso”, ha scherzato in prima battuta Fabio Fazio, per poi dire: “Hai il Covid, tesoro”.

La comica, a parte per un leggero abbassamento di voce, sta bene, per fortuna. “Adesso gli italiani sono divisi in due: quelli che hanno l’influenza e quelli che hanno il Covid. Praticamente sono gli stessi sintomi, te ne accorgi solo se fai il tampone, io ho fatto attenzionissima, tu lo sai che sono paranoica, sono stata con la mascherina, il disinfettante”.

La lettera a Babbo Natale di Luciana Littizzetto: la frecciata alla Rai

“Babbo Natale, a noi italiani tutti porta un regalo utile, un po’ di memoria, per ricordarci cosa siamo stati e cosa non vogliamo più essere. Per questo Buon Natale e Viva l’Italia antifascista”. Come da tradizione, Luciana Littizzetto ha salutato il pubblico con la letterina, dando l’appuntamento al 14 gennaio 2024, quando tornerà in onda il programma su Nove, dopo essersi trasferito dalla Rai. Nel corso della lettera, però, non è mancata una frecciata alla Rai. “Siamo sempre qua ma non siam più di là… Segnatelo. Siamo al 9. Te lo dico in lappone: Yhdeksän… Quindi i regali non portarli alla Rai“.

Gli ospiti della puntata di Che Tempo che Fa del 17 dicembre 2023

Sono stati tanti gli ospiti in studio per l’ultima puntata di Che Tempo che Fa prima del 2024. C’è stato spazio per discutere del tema del momento, ovvero le frasi rivolte da Giorgia Meloni nei confronti di Chiara Ferragni per il Caso Balocco. Alcuni spettatori si aspettavano un commento anche da parte della Littizzetto, ma non è arrivato. In ogni caso il parterre di ospiti è stato ricchissimo: Alessandro Siani ha presentato il film Succede anche nelle migliori famiglie, al cinema dal 1° gennaio, e gli attori Fabio De Luigi e Stefano Accorsi hanno parlato del road movie 50 km all’ora. In studio, Fabio Fazio ha indossato il fiocco rosso: un riferimento a Gino Cecchettin, ospite nella scorsa puntata, come detto dallo stesso conduttore, a sostegno di tutte le donne.