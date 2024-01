Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa con la sua consueta letterina. È la prima del 2024 e, davvero, ne ha per tutti. A partire proprio da Barbara D’Urso, fuori definitivamente da Mediaset dopo l’addio alla conduzione di Pomeriggio Cinque, ma anche per la Rai. Il programma di Fabio Fazio è ripartito in diretta il 14 gennaio, con la grandissima ospitata di Papa Francesco, ed è stata quindi la prima occasione – per la comica e spalla storica del conduttore – di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, com’è nelle sue abitudini.

Cos’ha detto Luciana Littizzetto su Barbara D’Urso

“Carissimo 2024, due anni dalle elezioni di Giorgia I, 60 anni dalla fondazione di Fabio Fazio, anno primo senza Barbara D’Urso in tv. Quasi non ti abbiamo sentito arrivare, un po’ come la Schlein. Chiederti di essere migliore degli altri abbiamo capito che non serve. Tutti sogniamo il futuro di Barbie, ma ci ritroviamo sempre di più in quello di Oppenheimer. So che sarai un anno bisesto, ti chiedo solo di non infierire. Non essere un 2020 travestito. Non abbassare ancora l’asticella della fortuna, che più giù di così non va. Se proprio devi abbassare qualcosa che siano le bollette”, esordisce così, Luciana Littizzetto, nella prima puntata di Che tempo che fa del 2024.

Qui si riferisce a Barbara D’Urso, che ha appena concluso la sua avventura teatrale con la tournée di Taxi a due piazze, e al suo addio alla tv avvenuto dopo moltissimi anni di presidio ininterrotto su Canale5. Il suo contratto è infatti scaduto il 31 dicembre 2023 lasciandola in piena libertà. Via libera quindi a nuovi progetti ma che non si parli di un possibile approdo in Rai: l’ad Roberto Sergio è stato chiarissimo su questo punto, dichiarando di non avere alcuna trattativa in corso e, perfino, di non conoscerla.

La frecciata contro Rai

Luciana Littizzetto ne ha davvero per tutti. Per la Rai, in particolare, dimostrando di non aver ancora del tutto digerito il passaggio a NOVE in cui ha comunque dichiarato di trovarsi benissimo. Si fa ancora riferimento al regolamento stilato per il Festival di Sanremo, che non prevede ospitate al di fuori dell’azienda nei giorni appena successivi alla proclamazione del vincitore.

E così torna saldamente su questo punto, toccato anche da Fabio Fazio che si era detto meravigliato per questa decisione da parte dell’azienda che è stata sua per 39 anni: “Noi due non ti chiediamo niente. Noi qui al NOVE stiamo bene, non farci cambiare rete. ma prima o poi portaci almeno un cantante di Sanremo, anche a maggio, così Fabio è contento”. L’ad Roberto Sergio ha già risposto nel merito: il vincitore di Sanremo partecipava a Che tempo che fa – come da tradizione – quando il programma andava in onda sulla Rai.

Infine, un’ultima frecciata per Elodie, già al centro di un botta e risposta con Gino Paoli proprio alla fine del 2023: “Mio caro 2024 se puoi portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, tipo l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero“. Il 2024 è iniziato: su questo non ci sono più dubbi.