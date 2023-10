Non c’è niente come una “stoccata” in piena regola. E sappiamo quanto sia notoriamente brava Luciana Littizzetto a lanciare frecciatine. Sottili, certo, ma pur sempre taglienti. Dal 15 ottobre, Che Tempo Che Fa torna finalmente in televisione, ma, per la prima volta, non sulla Rai, bensì sul Nove. Durante la presentazione della nuova edizione, la comica ha voluto commentare in modo ironico il suo camerino in Rai.

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio presentano Che Tempo Che Fa: la frecciata alla Rai

Siamo (quasi) all’alba del giorno zero della nuova edizione di Che Tempo Che Fa targata Nove. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono, dunque, pronti a tornare e hanno voluto anticipare qualcosa con un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Tuttavia, c’è stato anche spazio per un grande classico: l’immancabile frecciatina di Luciana alla Rai.

“In Rai avevo un camerino minuscolo, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo”. Discorso diverso, invece, per Fabio Fazio, che non ha notato grandi differenze. “La bandiera della Sampdoria e i disegni dei miei figli. Uguale al camerino di prima”.

Quello che però ambedue si augurano è l’abbondanza di ascolti, e non solo. “Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita”.

Fazio si è unito alle parole della Littizzetto e ha anche rivolto un ulteriore pensiero per il suo pubblico. Che – nonostante tutto – non lo ha abbandonato e ha continuato a far sentire il proprio supporto durante l’estate. “Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato”.

In ogni caso, questa però non è la prima volta che la Littizzetto lancia qualche frecciatina, così come Fazio stesso: basti pensare allo spot di Che Tempo Che Fa, dove hanno ironizzato sull’acquario, in riferimento alla lotta per le pagine social del programma.

Quando inizia Che Tempo Che Fa: le anticipazioni

Non sono mancate delle piccole “pillole”, vere e proprie anticipazioni di come sarà il nuovo Che Tempo Che Fa. L’appuntamento con la prima puntata è sul Nove per domenica 15 ottobre, a partire dalle 19,30 con l’anteprima di Nino Frassica, che ha il compito di raccontare il dietro le quinte dello show con il suo tipico umorismo.

“Iniziamo alle 19.30 con l’anteprima di Nino. Lui racconterà con il suo umorismo surreale il dietro le quinte del nostro programma“. Non solo, però, perché è presente anche Ornella Vanoni, che invece ha un altro compito importante. “Sarà lei a traghettare il programma dalla prima parte al Tavolo. La trasmissione durerà tanto: più di quattro ore”.

Spazio ovviamente agli ospiti, così come ai personaggi ormai iconici di Che Tempo Che Fa: sono stati confermati, infatti, Maurizio Ferrini (ovvero La Signora Coriandoli), ma anche Michele Serra, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi. Inoltre, sono presenti Ubaldo Pantani, Massimo Giannini, Roberto Burioni e Roberto Saviano. Non vediamo proprio l’ora che inizi: sicuramente, Fazio e la Littizzetto hanno (molto) altro in serbo per gli spettatori.