Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto chiude senza filtri: la bordata alla Rai

Fonte: IPA Luciana Littizzetto la lettera al vetriolo alla Rai

Il triste giorno per tutti gli affezionati telespettatori di Che Tempo Che Fa è arrivato: lo storico talk show ha chiuso i battenti (quantomeno sulla Rai) dopo l’addio del conduttore Fabio Fazio alla tv pubblica ufficializzato nei giorni scorsi.

Insieme a lui, anche la comica Luciana Littizzetto proseguirà il proprio percorso artistico sul canale Nove di Discovery e, nel suo addio alla Rai, Lucianina nazionale non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina all’azienda.

Che Tempo Che Fa, l’ultima puntata: Luciana Littizzetto e Roberto Saviano senza filtri

Anche nella puntata che segna l’addio di Fabio Fazio e del suo talk show Che Tempo Che Fa alla Rai, Luciana Littizzetto è stata la mattatrice assoluta della serata. La comica, che seguirà l’amico Fazio nella sua avventura a Discovery dove avrà probabilmente un suo programma su Nove, ovviamente non ha rinunciato a dare la sua ultima bordata alla tv pubblica.

Prima di iniziare il suo consueto monologo di metà programma, infatti, la Lucianina nazionale si è presentata in studio con un carrello da trasloco. “A mezzanotte ci sfrattano” ha affermato la comica torinese nell’intento di portarsi via la storica sedia bianca al fianco della ormai iconica scrivania acquario, dove si sono sedute alcune delle personalità più importanti del mondo dello spettacolo e della politica nazionale e internazionale.

Ma se le bordate della Littizzetto sono state ironiche e hanno comunque strappato un sorriso al pubblico, più pungente è stata la frecciata di Roberto Saviano che, via Instagram, ha sancito anche il suo divorzio dalla tv pubblica. Lo scrittore di Gomorra, storico amico di Fabio Fazio con cui ha co-condotto proprio in Rai il programma Vieni via con me nel 2010, ha sottolineato infatti in un post che la sua ultima apparizione a Che Tempo Che Fa sarà anche l’ultima in Rai.

Che Tempo Che Fa, ultima puntata: la lettera d’addio di Luciana Littizzetto alla Rai

Oltre a lanciare qualche frecciatina a Mamma Rai durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha deciso di scrivere anche una lettera d’addio all’azienda in cui per anni ha lavorato è che stata costretta a lasciare (insieme a Fabio Fazio) per il mancato rinnovo del contratto.

“Cara Rai, regina del tubo catodico ora dominatrice degli schermi piatti e delle piattaforme digitali. Tu che sei partita con un canale e ora ne hai più di quelli di Venezia. Tu che hai il tg1, il tg2 e, per ora, il Tg3. Tu che non hai più annunciatrici e nemmeno più l’Annunziata” ha scritto la Littizzetto “Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo”

“Io ho iniziato la mia carriera qui sai?” ha ricordato la comica “Sono arrivata da te che Don Matteo non era nemmeno in seminario, Il commissario Montalbano aveva i capelli di Demo Morselli e Bruno Vespa aveva soltanto due nei. Anche Fabio ti deve molto, lui è arrivato molto prima di me. Lo hai assunto come imitatore e pur di non sentirlo imitare li hai affidato un sacco di programmi. Sono stati anni proprio belli, cara amatissima Rai. Di allegria, di grandi ascolti, di ospiti importanti”.

“Cara Rai” ha concluso Luciana, come sempre senza filtri, “Restiamo amici, chissà magari un giorno ci rivedremo, spero in un’Italia un po’ diversa. Un’Italia dove la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il Ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. E, infine, cara Rai non dimenticarti mai che il Servizio Pubblico è di tutti. Di quelli che la pensano come chi governa, ma anche di quelli che pensano il contrario, persino di quelli che non sono andati a votare. Di chi va, di chi resta, di tutti, di più”.