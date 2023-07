Fabio Fazio attacca la Rai: parole durissime per “Che tempo che fa”

La contesa tra Fabio Fazio e la Rai è destinata a durare o, almeno, questo è quanto suggerisce l’ultimo intervento su Instagram del conduttore ligure. Si parla ancora dei social legati a Che tempo che fa, che sarebbero rimasti in mano all’azienda di Viale Mazzini, e dell’impossibilità che tutti i profili passino in mano alla gestione entrante. La trattativa sarebbe fallita già dalle prime battute mentre Rai continua a sostenere che tutti gli account siano di sua proprietà poiché realizzati con contenuti propri. Ed è ancora scontro.

L’attacco di Fabio Fazio alla Rai

Non ha proprio intenzione di mollare. Fabio Fazio non cede alla ripicca della Rai e passa al contrattacco, attraverso un durissimo video che ha condiviso sul suo Instagram: “Come visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi anzi alcuni sono stati addirittura impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti”.

E ancora: “Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, un po’ tardivamente ma per certi versi è positivo”.

Parole durissime, le sue, e molto diverse da quelle che aveva speso nel momento dei saluti al pubblico, in cui aveva riservato un bellissimo ricordo per l’azienda che ha servito per 39 anni: “Sono in Rai da 40 anni. Non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività. Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo”.

La replica della Rai

Un passaggio che sembrava indolore ma che ora riporta a galla vecchie ruggini. L’addio di Fabio Fazio è stata una grandissima perdita per il servizio pubblico, che deve fare a meno uno dei programmi di punta del suo palinsesto. Che tempo che fa finisce infatti sul Nove così com’era stato concepito per la Rai, con gli stessi contenuti e con Luciana Littizzetto, che ha raggiunto Warner Bros. Discovery per ricoprire il ruolo che riveste da anni al fianco del conduttore ligure.

Dal canto suo, la Rai ha voluto spiegare i motivi dietro la scelta di massacrare i social legati a Che tempo che fa, che rivendica ancora e non ha intenzione di cedere. Per nessuna cifra: “L’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di Che tempo che fa in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai 3”.