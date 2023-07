Caso “Che tempo che fa”: l’ultima vendetta della Rai contro Fabio Fazio

L’addio di Fabio Fazio alla Rai continua a tenere banco. E sì perché, dopo 39 anni, il conduttore ligure ha deciso di lasciare il servizio pubblico per iniziare una nuova avventura in Warner Bros. Discovery e ancora con il suo programma cult Che tempo che fa. Sul titolo non ci sono davvero più dubbi: alla presentazione dei palinsesti, ha precisato che la trasmissione sarà assolutamente identica a quella che conosciamo, se facciamo eccezione per la fascia precedente – intitolata Che tempo che farà – e affidata alla conduzione di Nino Frassica. Eppure, nonostante il passaggio pacifico, la contesa con l’azienda di Viale Mazzini non sarebbe ancora finita.

La Rai blinda i social di Che tempo che fa: la richiesta di Fazio

Sembrava che tutto fosse andato per il meglio. L’addio di Fabio Fazio al suo pubblico aveva commosso, soprattutto per le parole che aveva riservato alla Rai nonostante la decisione di trasferirsi su Discovery dopo 39 anni di servizio. Eppure, la partita sembra tutt’altro che finita. Non ci sono stati vinti o vincitori, ma a farne le spese sono stati i social legati a Che tempo che fa, che sono rimasti in mano alla Rai.

È iniziato tutto a metà luglio, proprio nel momento in cui la Rai ha deciso di cambiare l’aspetto dei social del programma eliminando la foto di Fabio Fazio, rapidamente sostituita da un logo aziendale. Cambia anche la didascalia, che lascia intendere come quegli spazi siano stati trasformati in una specie di archivio storico che contiene alcuni stralci del programma andati in onda dal 2020 al 2023.

La reazione da parte di Fabio Fazio non si è fatta attendere. A dare il via alla contesa è stata però Filippa Lagerback, che passa al Nove insieme a Luciana Littizzetto, che si è chiesta quale sia il senso di tenere delle pagine aperte ma inattive. Considerazione che è stata rapidamente condivisa dal conduttore. Ci si chiede, quindi, perché Rai abbia deciso di non cedere i social alla società di produzione di Che tempo che fa, preferendo invece lasciare le pagine in stand by.

L’offerta economica per la cessione dei social

Secondo quanto riporta Fanpage, le trattative per la cessione di tutti gli account presenti sulle piattaforme sarebbe in atto già da quale settimana. Banijay, che ha acquisito il 50% de L’Officina (che produce il programma) già diversi anni fa, insieme a Fabio Fazio, avrebbero richiesto più volte che l’intero pacchetto fosse ceduto, non a titolo gratuito – certo – ma ogni proposta sarebbe stata rispedita al mittente da Rai che invece ritiene che le pagine siano di sua proprietà, poiché realizzate con contenuti aziendali. L’azienda avrebbe anche rifiutato diverse offerte economiche.

Pare inoltre che Rai stia procedendo alla chiusura definitiva di tutte le pagine, senza cessione alcuna, correndo il rischio di un’ingente dispersione di patrimonio pur di non cedere alle richieste di Fabio Fazio e di Banijay. Una scelta che potrebbe apparire come una vendetta nei confronti del conduttore, che ha trasferito il suo intero programma sul Nove. La data d’inizio, annunciata in sede di presentazione dei palinsesti, è fissata per il 15 ottobre con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.