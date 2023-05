Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”: frecciata alla Rai prima dell’addio

“Speriamo che sia diverso”: poche e amarissime parole quelle di Luciana Littizzetto dopo l’annuncio dell’addio alla Rai suo e di Fabio Fazio, che passano a Warner Bros. Discovery per i prossimi 4 anni. Un cambio previsto ma che, con l’ufficialità, non può che lasciare qualche perplessità. Il futuro della coppia è ancora insieme, come ha tenuto a sottolineare il conduttore ligure, ma in uno spazio in cui abbiano ancora qualcosa da raccontare, com’è accaduto in questi tanti anni su Rai3 (ma anche su Rai1 e su Rai2).

Luciana Littizzetto fuori dalla Rai: le sue parole

Non si poteva di certo fare finta di niente. La notizia del passaggio a Discovery è circolata velocemente ed è per questo che Fabio Fazio ha dovuto commentare in diretta, per non lasciare spazio a nessuna illazione. “Non ci sono uomini per tutte le stagioni”, ha detto emozionato, dicendosi comunque pronto ad aprire un nuovo capitolo altrove.

Con lui, si sposta anche la sua partner televisiva Luciana Littizzetto, che abbandona togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e con un vaffa che ha solo mimato ma che si è capito davvero benissimo. Fazio ha cercato di fermarla, com’è nelle sue abitudini, ma non c’è stato veramente niente da fare: “E dai Fabio, ci mancano tre puntate!”. Da qui, la rassicurazione per il pubblico: “Ne abbiamo da fare ancora molte”.

Sembra quindi certo anche il futuro di Che tempo che fa, format non vincolato dalla Rai e che potrebbe passare a Discovery senza nessun veto. Con il programma, inevitabilmente, si sposta anche la larghissima fetta di pubblico affezionata ai contenuti del conduttore e di Luciana Littizzetto. Uno zoccolo duro difficile da scalfire e che è garanzia di sicuro successo per l’azienda che sta per accoglierli.

Le parole di Fabio Fazio per il suo pubblico

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni – ha detto emozionato al Tg3 – me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni. Non posso che esprimere anche in quest’occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso“.

Qui ha iniziato ma qui non si conclude la carriera di Fabio Fazio, che ha dato veramente tutto all’azienda: “Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai. Avevo 18 anni quando ho cominciato e non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa“.

Un addio che coinvolge anche Luciana Littizzetto, apparsa amareggiata per il finale (non a sorpresa) che arriva al termine di una stagione televisiva complicata. Quello di Fazio è stato un passo avanti per non farne uno indietro, volto di certo a proteggere la sua professionalità e quella della squadra di lavoro che gli è stata a fianco per moltissimo tempo.