Fabio Fazio fuori dalla Rai, le sue parole: “Non si può essere adatti a tutte le stagioni”

Fonte: Ansa Fabio Fazio commenta l'addio alla Rai

La notizia ha colto tutti di sorpresa, nonostante si vociferasse da settimane un cambio radicale in Rai: Fabio Fazio, dopo 40 anni, lascerà la rete portando con sé tutta la sua squadra, Littizzetto compresa. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore, quando si è appreso del suo passaggio per la prossima stagione a Discovery. Durante la diretta della puntata di Che Tempo che Fa, il conduttore ha voluto commentare la vicenda, con la sobrietà che da sempre lo contraddistingue.

Fabio Fazio lascia la Rai, il suo commento

Non poteva certo passare inosservata la notizia del passaggio di Fabio Fazio a Discovery: l’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso conduttore prima dell’inizio della diretta di Che Tempo che Fa, durante il collegamento consueto con il Tg3. “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”, ha detto.

Con la sobrietà che lo contraddistingue, il presentatore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con lui: “Conserverò solo un ricordo meraviglioso“. A inizio puntata Fabio Fazio è stato travolto dall’affetto del pubblico, che lo ha applaudito a lungo. Lui ha preferito non commentare, ma poco dopo ci ha pensato Ferruccio De Bortoli a rompere il silenzio (quasi imbarazzante) sulla questione.

“Oggi la notizia sei tu – ha detto al conduttore -. Lasciaci dire che il fatto che tu lasci la Rai è una grandissima perdita per il servizio pubblico, è un grandissimo errore editoriale”. A quel punto il presentatore non si è potuto tirare indietro, ribadendo il concetto già espresso in collegamento con il Tg3.

“Intanto vi ringrazio. Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni, e io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, fatto di novità, di creatività”, ha dichiarato. Poi ci ha tenuto a sottolineare: “Qui ho trascorso 40 anni, e con l’occasione voglio ringraziare tutte le migliaia di persone che ho incontrato e mi hanno insegnato tanto”.

E poi ha aggiunto: “Avevo 18 anni quando ho iniziato: la Rai ha 70 anni, e io ne ho passati 40 con lei e lei con me: siamo in qualche modo la stessa cosa. Un grazie sincero al pubblico, ci ritroveremo, altrove, ma ci ritroveremo”.

Il suo futuro a Discovery

Dalla prossima stagione non vedremo più Che Tempo che Fa su Rai 3: Fabio Fazio infatti passerà, insieme a Luciana Littizzetto a Discovery. Con la rete ha già chiuso un contratto quadriennale, dove potrebbe portare un format simile al suo show di grande successo. Nel frattempo l’amministratore Alessandro Araimo ha dichiarato di essere entusiasta di accogliere il conduttore nella sua squadra.

“Siamo orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera” ha commentato. “Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”.