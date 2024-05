Enrico Mentana, l’indiscrezione sulla Nove: “Un incontro c’è stato”

Fonte: IPA Enrico Mentana

“Il mio futuro è ai giardinetti”. Come per ogni scadenza di contratto che si rispetti, corrono sempre indiscrezioni. È accaduto a Paolo Bonolis prima di rinnovare con Mediaset, e vale lo stesso per Enrico Mentana, che da tempo è il volto di La7. Sebbene l’ipotesi di un trasferimento alla rete Nove sia altamente improbabile, un incontro potrebbe esserci stato. Non con l’AD Alessandro Araimo, bensì con Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Nove.

Enrico Mentana, l’indiscrezione sulla Nove e il presunto incontro con Laura Carafoli

Ormai è un dato di fatto: la televisione italiana è al centro di una rivoluzione. O meglio, degli investimenti faraonici di Discovery per ampliare il proprio parterre di talenti ed essere così più competitivi. Dopo il “colpo” con Fabio Fazio, il cui contratto con la Rai non è stato rinnovato, è arrivato Amadeus, che in autunno propone nuovi contenuti. Così, ora che il contratto di Enrico Mentana è in scadenza con La7, subito è scattata l’ipotesi Nove. Ma è così?

In prima battuta, è stato l’AD Alessandro Araimo a smorzare gli animi: poi, anche Mentana stesso, che in occasione del Festival della TV di Dogliani ha ampiamente parlato del suo futuro in televisione. Il contratto con La7 scade il 31 dicembre 2024. “Non c’è la fila di gente che mi chiede ‘sei libero?’. Si è parlato tanto della Nove, vedrò l’amministratore delegato Araimo oggi per la prima volta. Mai avuto nessun contatto”.

Diverso il discorso per Rai e Mediaset, invece, con cui “lavora tantissimo”, e ha confermato di aver lavorato benissimo anche a La7. “O rinnovo, o vado ai giardinetti. O se arriva il principe azzurro che mi offre mille miliardi e mi lascia libero ci faccio un pensiero”. Enrico Mentana, che di anni ne compie 70 il 15 gennaio 2024, ha smentito dunque il passaggio. Ma Dagospia ha rilanciato: “Risulta che un incontro c’è stato a Milano, tra il direttore del Tg e la responsabile dei contenuti della Nove, Laura Carafoli”.

Gli investimenti della Nove e l’ipotesi Fiorello

Alessandro Araimo, che è l’AD Warner Bros. Discovery per il Sud Europa, ha già segnato degli investimenti importanti per la Rete. Come il passaggio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, o ancora Maurizio Crozza e, non ultimo, Amadeus. Ma è solamente l’inizio di una televisione sempre più competitiva, in grado di offrire una scelta oltre a Rai e Mediaset. “Da noi farà due Prime Time per 16 serate. Viene con una voglia di innovare importante, una voglia di fare incredibile nonostante il successo che ha avuto. Sono rimasto colpito dal suo entusiasmo”, ha rivelato su Amadeus.

Più fumosa, invece, la replica su Fiorello, e sulle indiscrezioni che lo vogliono al fianco di Amadeus, nonostante le numerose smentite. “Premesso che non l’ho mai incontrato, il suo problema o la sua bellezza è che è un personaggio che richiede un progetto in testa chiarissimo da discutere. È un talento eccezionale, ma difficile da inserire nel nostro palinsesto“. E chissà se un giorno anche Enrico Mentana si unirà alla Nove. Un’ipotesi non impossibile, ma la cui decisione rimane “in seno alla CNN”, per l’informazione su Discovery.