Barbara D’Urso è una professionista libera e lo ha sottolineato in maniera evidente sui suoi social. Il contratto in essere con Mediaset è terminato e il 2024 promette d’essere un anno di grandi sfide professionali per lei.

Allo stato attuale le offerte giungono sulla sua scrivania, passando ovviamente prima da quella del suo ben noto manager, Lucio Presta. Stando a quanto riportato da Novella 2000, il ritorno in televisione non è qualcosa che pare in discussione. Resta soltanto da capire dove, esattamente.

Barbara D’Urso prepara il ritorno

Qualcuno pensava che l’addio forzato a Pomeriggio Cinque potesse rappresentare la fine per Barbara D’Urso. Che da quel momento in poi la sua carriera avrebbe subito un lento declino.

È evidente come tali supposizioni fossero errate. La gestione della comunicazione di Barbara D’Urso è stata impeccabile e, dopo il caso Balocco legato a Chiara Ferragni, è sempre più evidente come ciò faccia la differenza.

Distolta l’attenzione dal mondo televisivo, questa è stata indirizzata verso il suo privato. Da sempre tutelato, di colpo è finito in vetrina. Si è ritrovata protagonista di una sorta di mini fiction su Instagram, con scatti e video da Londra. Il focus della narrativa? La rinascita.

Tutti i giusti elementi sono stati lanciati sulle bacheche dei fan, e non solo, al fine di annunciare una Barbara D’Urso 2.0, se vogliamo. Ora non resta che decidere il giusto palcoscenico. Il pubblico arriverà, di certo, perché non l’ha mai abbandonata. Ha scelto di seguire lei e non la rete, lei e non Pomeriggio Cinque.

Né lei né Lucio Presta proferiscono parola a riguardo, ma la rivista conferma come Rai e Discovery siano in corsa per aggiungere la conduttrice ai propri palinsesti. La notizia più importante? Un’opzione non esclude l’altra.

Rai e Discovery

I tempi cambiano e quelli dei professionisti legati in esclusiva a una rete o l’altra sembrano destinati a estinguersi. In questo contesto, dunque, la contesa tra Rai e Discovery potrebbe avere anche un esito a sorpresa.

Ciò vuol dire che Barbara D’Urso potrebbe non dover scegliere una soluzione o l’altra. Allo stato attuale la sfida al canale Nove potrebbe risultare la più allettante. Per quanto la Rai abbia ovviamente un enorme fascino, resterebbe da capire in quale slot posizionarsi, ma soprattutto il tipo di libertà garantito. Basti pensare a cos’è accaduto a Serena Bortone e al suo Oggi è un altro giorno. Si è vociferato di un’eccessiva tendenza nel trattare tematiche LGBTQ+, il che ha portato a un riposizionamento.

Intanto Laura Carofoli, manager di Warner Bros Discovery, ha dichiarato a Gente: “Vorrei aumentare le dirette sul Nove con un nuovo programma d’intrattenimento. Un talent, un varietà, vediamo. Lo spazio c’è. Se si libera un format, abbiamo una linea diretta con gli USA e ci facciamo dare un budget apposta“.

Un risultato decisamente inaspettato per Pier Silvio Berlusconi, voglioso di rivoluzionare le reti di suo padre, dopo la sua dipartita, imponendo il pugno di ferro. Risultato non eccellente con il Grande Fratello, in termini di ascolti, e ancor meno con il nuovo Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino. A sorridere, dopo tanta amarezza, pare propria sarà la D’Urso.