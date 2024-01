Fedez, botta e risposta con Myrta Merlino: “La priorità dell’informazione italiana adesso”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il recente scambio di battute tra il rapper Fedez e la giornalista Myrta Merlino di Pomeriggio 5 sta attirando una notevole attenzione. Tutto ha avuto inizio con Fedez che, esasperato dai giornalisti costantemente appostati fuori dalla sua abitazione condivisa con Chiara Ferragni, ha rilasciato dichiarazioni pungenti su Instagram, confrontando ironicamente la situazione con quella di un noto criminale, Matteo Messina Denaro. Il cuore della disputa, tuttavia, riguarda la giornalista Myrta Merlino, verso cui il rapper ha indirizzato specifiche critiche.

Fedez contro Myrta Merlino

Fedez, noto per la sua spiccata ironia e franchezza, ha recentemente preso di mira i giornalisti di Pomeriggio 5, in particolare Myrta Merlino, per l’assedio mediatico sotto casa sua. Questo, se qualcuno nel mondo se lo fosse perso, succede a causa del caso Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni che ora dovrà rispondere di truffa. In uno dei suoi video su Instagram, il rapper ha espresso il suo disappunto, scherzando sulla situazione con un riferimento alla sua cagnolina Paloma, divenuta suo malgrado una “star” per l’insistente presenza dei media. Fedez ha utilizzato il proprio canale social per sfogare la sua frustrazione, sottolineando come l’interesse giornalistico sembri focalizzarsi su aspetti banali della sua vita quotidiana piuttosto che su questioni più rilevanti.

“Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura”, dice il rapper in un video dalle sue stories. “Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop”, incalza con ironia.

La risposta di Myrta Merlino e il contrattacco di Fedez

La risposta di Myrta Merlino a Fedez è stata netta e diretta. Durante la sua trasmissione televisiva Pomeirggio 5, la giornalista ha sottolineato come i personaggi pubblici, come il rapper, siano inevitabilmente esposti all’attenzione dei media sia nei momenti positivi che in quelli negativi. “Fedez, con tutto il rispetto, quando fai notizia per tutta la vita, i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte, sia quando ti servono per le cose che ti vanno bene che il contrario”, ha dichiarato la Merlino.

Tuttavia, lo scambio tra i due non si è fermato qui. Fedez, attraverso il suo canale Instagram, ha rilanciato la sfida, sottolineando la propria libertà di esprimere il proprio parere sulle priorità dell’informazione italiana. “Ciao Myrta, ti rispondo anche io con grande rispetto perché sei Cavaliere della Repubblica Italiana per il tuo grande impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia per l’amor di dio, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni… ci tenevo a farti una domanda visto che ti reputo una grande giornalista”, ha replicato il rapper, aggiungendo poi una domanda provocatoria sulla presenza della giornalista fuori dalla casa dell’ex deputato Pozzolo. Concludendo il suo intervento, Fedez ha criticato la retorica secondo cui i personaggi famosi devono la loro notorietà esclusivamente ai mass media: “A me questa retorica del ‘siete diventati famosi attraverso i mass media’ non piace, perché noi lo siamo diventati con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo”.