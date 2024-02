Fedez: “Mi si è rotto un dente” e arriva il regalo di Myrta Merlino (dopo la lite)

Fonte: IPA Myrta Merlino e Fedez

Non c’è pace per Fedez. Il rapper non solo deve affrontare una profonda crisi con la moglie Chiara Ferragni e la diatriba in tribunale con l’ex amico e collega Luis Sal ma deve fare i conti anche con altri imprevisti. Come un dente rotto dopo un intenso allenamento di boxe. Per fortuna il cantante può contare su nuovi amici come Myrta Merlino, che non ha esitato a omaggiare l’artista con un simpatico regalo dopo la lite di qualche settimana fa.

Perché Fedez si è rotto un dente

“Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe“, ha dichiarato Fedez nelle ultime storie di Instagram, dove continua ad essere molto attivo nonostante i gossip sulla sua vita privata. Poi, avvicinando la telecamera dello smartphone, ha inquadrato la sua bocca: “Mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente”, riferendosi all’allenamento di boxe di qualche ora prima. Eloquente il commento che accompagna la story: “Organizziamo un pulmino per Lourdes, raga?”.

Un appello che è stato preso alla lettera da Myrta Merlino che dopo aver visto le storie di Fedez ha voluto omaggiare il cantante con un piccolo ma simpatico regalo: un corno rosso. Il portafortuna per eccellenza di Napoli, la città dove la conduttrice di Pomeriggio 5 è nata e cresciuta. Un dono che il cantante ha prontamente mostrato sul suo account Instagram, ringraziando pubblicamente la Merlino. Archiviata dunque la lite di qualche tempo fa tra la giornalista e Federico Lucia.

Perché Fedez e Myrta Merlino hanno litigato

La lite tra Fedez e Myrta Merlino risale allo scorso gennaio, dopo l’indagine per truffa che coinvolge Chiara Ferragni. Fedez se l’è presa con gli inviati di Pomeriggio 5, appostati sotto la sua casa di Milano. Su Instagram ha attaccato duramente la Merlino: “Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. Sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per avere sparato e avere utilizzato l’immunità parlamentare per non consegnare i suoi abiti?”.

E poi: “Myrta, onestamente a me questa retorica del “siete diventati famosi tramite i mass media” è un po’ una mezza ca***ta, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo. Ma avremo modo di approfondire questo tema, ci sarà tempo. Ci vediamo domani per la cacca di Paloma, vi porto un caffettino giù“.

La Merlino ha replicato in diretta, affermando di avere molta simpatia per lui e di amare i cani come Paloma: “Volevo invitare Fedez e Chiara Ferragni nel nostro studio, qui a Pomeriggio Cinque perché noi, da bravi giornalisti, abbiamo una serie di domande per loro”. E ancora: “Dopo la nostra puntata, Fedez ha condiviso storie in cui usava dei toni accusatori nei nostri confronti. C’è stata una reazione di grande insofferenza. Lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e per sua moglie”.

“Però dobbiamo ripartire dai fatti: sua moglie, Chiara Ferragni, una nota imprenditrice, è stata indagata per truffa e penso sia nostro dovere parlarne. Personalmente mi auguro che lei possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere informare sulle questioni che dal punto di vista sociale, economico e, mi viene da dire giudiziario, sono di non poca importanza”.

Incomprensioni ormai alle spalle visto che poi Fedez ha rilasciato proprio a Pomeriggio 5, anche se visibilmente contrariato, il primo commento sulla sua crisi con Chiara Ferragni. E chissà che in futuro non sia proprio ospite del salotto di Myrta Merlino…