Ennesimo sfogo in tv per Myrta Merlino, questa volta involontario e a microfono aperto. La giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque si è infatti lasciata andare in un momento in cui pensava di non essere sentita, con parole che – probabilmente – si riferiscono agli autori del programma. Il caso si aggiunge a quello di Bianca Berlinguer, che ha spiegato in prima persona quale sia la natura dei fuorionda che l’hanno vista protagonista a Striscia La Notizia.

Le parole di Myrta Merlino a microfono aperto

“Ragazzi, però, perché tutti i giorni… Posso dirlo? Fa ridere che tutti i giorni siamo nelle stesse condizioni“, dice Myrta Merlino proprio nel momento in cui Alessia Gabrielli, la sua inviata a Trento, si accingeva a esporre i fatti della notizia appena lanciata dalla conduttrice. La sua voce ha quindi sovrastato quasi completamente quella della giornalista sul posto, mentre il microfono della presentatrice avrebbe dovuto essere chiuso. Circostanza che, a dire il vero, si è verificata subito dopo, dato che i tecnici si sono affrettati a riparare il danno.

Non si conosce, comunque, il contesto in cui sono state pronunciate queste parole né a chi fossero rivolte davvero. Sembra però che il clima sia tutt’altro che disteso, proprio come si era detto agli inizi, e che Myrta Merlino sia davvero molto esigente e attenta a tutti i dettagli. Proprio come la sua collega (e amica) Bianca Berlinguer, al centro di un discusso fuorionda mandato in onda da Striscia La Notizia e poi chiarito da lei in prima persona, proprio durante la puntata di Prima di domani del 12 gennaio.

Il botta e risposta con Fedez

Il nuovo Pomeriggio Cinque guidato da Myrta Merlino è iniziato tutt’altro che sottotono. In questi primi mesi di rodaggio, il programma è cresciuto ed è arrivato a toccare perfino il caso del pandoro benefico di Chiara Ferragni. In particolare, la conduttrice ha risposto alle contestazioni del marito Fedez – che le suggeriva di mandare i suoi cronisti altrove – difendendo la natura e la qualità del suo lavoro: “Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo serva ripartire dai fatti”.

E ancora: “La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni, con una grande influenza sugli italiani. È stata indagata per truffa e noi crediamo sia nostro dovere parlarne, dopodiché io spero che lei potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e giudiziario, sono questioni di cruciale importanza”, spiegando così le ragioni per le quali lei e la sua squadra abbiano scelto di interessarsi del caso, invitandoli anche in studio per rispondere a una serie di domande.

La fase iniziale può così dirsi conclusa. Myrta Merlino è oggi perfettamente padrona del suo studio, della sua trasmissione e degli ospiti che ogni giorno tengono compagnia ai telespettatori. Il programma è oggi qualcosa di completamente diverso dal passato ed è quello che voleva Pier Silvio Berlusconi, deciso a dare una nuova linea allo show per il dopo Barbara D’Urso.