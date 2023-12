Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv per rivaleggiare con Silvia Toffanin. Lo scoop sul settimanale Oggi

L’esclusiva che la legava a Mediaset si è conclusa a dicembre 2023. Adesso, Barbara D’Urso è libera di tornare a fare quello che le riesce meglio: stare in tv, a tenere compagnia agli spettatori italiani. Di certo la conduttrice non tornerà sulle reti di Berlusconi, con cui i rapporti sono tutt’altro che distesi. Si ipotizzava un format sulla 8, adesso arrivano indiscrezioni sulla Rai.

Barbara D’Urso arriva in Rai?

Rumors affermavano che Barbara D’Urso avrebbe affiancato Amadeus come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024, ma si trattava di voci infondate. Sembra esserci un fondo di verità, invece, per quel che riguarda una presunta trattativa in corso tra la conduttrice e la Rai. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi.

L’esperto di gossip Alberto Dandolo ipotizza una possibile collocazione di D’Urso nel pomeriggio della domenica, subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Si citano manovre per piazzare la conduttrice al posto di Francesca Fialdini, che attualmente conduce Da noi… a ruota libera nel secondo pomeriggio. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque non dovrebbe però subentrare a Fialdini nel format già avviato, ma arrivare sulle reti nazionali con un nuovo programma tutto suo, magari sullo stampo di quelli che la resero la regina della tv su Mediaset.

Oggi scrive che Barbara D’Urso è “amata da Meloni, Salvini, Renzi” ipotizzando un appoggio politico al suo ritorno in onda. Su X, il giornalista Giuseppe Candela aggiunge che la conduttrice è anche “stimata professionalmente da Flavio Briatore”. Secondo Candela, però, in Rai ci sarebbero “moltissimi dubbi…”

Una vendetta contro Pier Silvio Berlusconi

La scelta di piazzare Barbara D’Urso nella seconda parte del pomeriggio domenicale potrebbe non essere casuale. C’è chi si suppone che, dopo essere stata esclusa dalla programmazione da Pier Silvio Berlusconi, la beniamina della tv possa vendicarsi sfidando direttamente la compagna dell’amministratore delegato di Mediaset. Se D’Urso dovesse andare in onda dalle 17:00 della domenica, si contenderebbe gli ascolti con Verissimo di Silvia Toffanin.

Al momento le voci non sono state né confermate né smentite, né dalla Rai né tantomeno dalla diretta interessata. Di certo Barbara D’Urso non ha mai nascosto il desiderio di tornare in televisione – dopo essersi goduta qualche mese di vacanza studio all’estero. Bisognerà attendere la nuova stagione televisiva per sapere come andrà a finire. Nel frattempo, D’Urso si gode la sua prima passione: il teatro. Attualmente è infatti in scena nello spettacolo Taxi a due piazze, in tour per tutta Italia, affiancata dall’attore Franco Oppini.