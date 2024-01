Barbara D’Urso, l’addio alle scene: “Grazie per avermi supportata”

Barbara D’Urso ha concluso la sua tournée teatrale per Taxi a due piazze e dice addio alle scene. Un arrivederci, per essere precisi, dato che non ha proprio intenzione di fermarsi dopo essere tornata sul palco dopo moltissimi anni. Si chiude così un altro capitolo importantissimo della sua carriera, dopo la fine del lungo sodalizio con Mediaset, e ora è tempo di nuovi progetti.

L’addio alle scene di Barbara D’Urso

“Un’altra tournée è finita… Grazie per gli applausi, grazie per le vostre risate, grazie per l’amore col quale mi avete travolta a ogni replica. Uscire dal camerino e trovarvi lì, ogni sera, anche con il freddo e con la pioggia, è stato magnifico. Grazie per avermi supportata e per ogni bella parola che mi avete rivolto. Vi sono grata per sempre. Giulia tornerà, è una promessa”, scrive Barbara D’Urso sul suo Instagram al termine dell’ultima replica che ha portato in teatro e che chiude la lunghissima tournée che aveva iniziato quando era ancora in Mediaset.

I suoi impegni televisivi erano stati infatti modificati proprio per permetterle di tornare a recitare davanti al pubblico, attività che ama moltissimo e che ha proseguito anche dopo la conclusione del suo impegno con Canale5. Da settembre, infatti, si è liberata dalle incombenze con la Rete e ha ripreso con il suo spettacolo, oltre a prendere in mano le diverse attività imprenditoriali che ha avviato negli ultimi anni. Si è anche goduta di più la sua nipotina, Matilde, avuta dal suo primogenito Giammauro e tenuta per moltissimo tempo lontana dai riflettori.

La smentita sul suo arrivo in Rai

Sembra che il ritorno in video di Barbara D’Urso, almeno con un suo programma, dato che anche il suo arrivo in Rai è stato smentito proprio dall’ad Roberto Sergio. Nessuna trattativa in corso per lei, proprio come si riporta in una sua intervista a La Verità: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”. Improbabile, quindi, che possa prendere il posto di Mara Venier alla guida di Domenica In ma anche di Francesca Fialdini, che attualmente occupa la fascia successiva allo storico contenitore pomeridiano.

L’ex conduttrice Mediaset non aveva però mai parlato di un suo possibile passaggio in Rai, senza nemmeno dare seguito alle indiscrezioni che si sono susseguite nel corso delle settimane successive al suo addio a Pomeriggio Cinque. Anche i dissapori per la sua inaspettata estromissione sembrano oggi appartenere al passato, anche se nell’imminenza dei fatti si era detta molto dispiaciuta per il trattamento ricevuto dall’azienda e che – pare – non le avesse nemmeno accennato dell’intenzione di sostituirla alla conduzione del programma che ha visto nascere.

Adesso, il suo futuro è tutto da scrivere. Barbara D’Urso continua con la sua attività imprenditoriale, che divide con un’amica, ed è certamente aperta a nuovi progetti. Senza fretta, ma con la voglia di tornare a mettersi in gioco come ha sempre fatto. È però il momento del riposo: la fine di Taxi a due piazze chiude un cerchio importantissimo dal quale è uscita per proiettarsi in avanti, come ama fare da sempre.