Fonte: IPA Elodie

Tra le diverse cantanti uscite dalla scuola di Amici che hanno saputo lasciare il segno dopo l’avventura nel talent show c’è, di certo, Elodie. La musicista romana, infatti, macina successi e si è creata intorno un’allure da vera diva, grazie alle esibizioni provocanti e ai look sempre sorprendenti. Mai banale, Elodie ha calcato, perfino, il palco più importante d’Italia, quello del Festival di Sanremo, nei panni di co-conduttrice.

Sempre sulla cresta dell’onda per le sue hit di successo, Elodie, di recente, è stata al centro di una polemica social. La cantante, infatti, ha postato un tweet, che sembra proprio una piccata risposta a delle recenti dichiarazioni di Gino Paoli.

Elodie replica a Gino Paoli? Il tweet piccato della cantante

Elodie è certamente una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano attuale. Ex studentessa di Amici dell’edizione 2015, la musicista romana macina un successo dopo l’altro. La cantante è anche molto apprezzata per la sua bellezza e per il fisico assolutamente statuario che, spesso, mette in mostra nelle sue esibizioni e nei suoi video musicali. Per il lancio del suo recente singolo A fari spenti, infatti, Elodie ha posato completamente senza veli, attirando alcune critiche e l’ammirazione dei suoi sostenitori.

La sua scelta le è valsa un Tapiro d’Oro, consegnatole da Striscia la Notizia, proprio per i suoi scatti senza veli. In quell’occasione la cantante ha ammesso di non avere alcun problema a mostrare il suo corpo e di sentirsi una donna pienamente libera. L’artista, quindi, non ha alcuna remora a esibire sé stessa in tutta la sua bellezza e non ammette che nessuno critichi la sua libera scelta di mostrare la sua bellissima femminilità.

Così Elodie ha ribadito anche di recente, pubblicando un tweet che sembra proprio una risposta a una critica ricevuta da un pilastro della musica italiana: Gino Paoli. Il cantante aveva commentato, in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera, la nuova generazione di cantanti italiane, che a suo dire, mostrano troppo il corpo. Rispondendo, probabilmente, a quest’appunto, Elodie ha postato questo tweet: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**, è così. Io preferisco essere una bella persona”.

La critica di Gino Paoli alle cantanti di oggi

Gino Paoli ha emozionato generazioni e generazioni d’italiani con canzoni senza tempo come Il cielo in una stanza. Un capolavoro della musica del Bel Paese, che rimarrà sempre nel patrimonio culturale nostrano. Il cantante, nel corso di una recente intervista, però, si è lasciato andare a un commento molto diretto sulla nuova generazione di cantanti italiane. Gino Paoli ha spiegato che crede che non sia proprio il talento a far emergere le musiciste di oggi: “Ieri avevamo Mina e la Vanoni — dice —. Oggi emergono le cantanti che mostrano il c***”.

La leggenda della musica italiana ha, quindi, lanciato la sua aspra osservazione sul panorama musicale italiano odierno femminile, senza citare alcuna artista, ma sembra che Elodie abbia deciso di replicare alle parole dell’artista. D’altronde la musicista ha sempre difeso la sua libertà di mostrarsi.