Luciana Littizzetto “punge” la Rai. L’ironia per l’addio sempre più vicino

Siamo alle battute finali: la puntata del 21 maggio di Che Tempo che Fa è stata la penultima di una stagione intensa. Ma l’umore non è lo stesso dello scorso anno. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono infatti pronti a lasciare la Rai a favore di Discovery, e manca solo una puntata alla fine della storica trasmissione di Rai3. La Littizzetto non ha perso l’occasione per giocare in modo ironico, pungendo la Rai.

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa: la battuta su Filippa Lagerback

“Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso, ragazzi, dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?”. L’ironia è praticamente “l’arma” migliore per smorzare ogni tensione e per strappare una risata. E lo sa molto bene Luciana Littizzetto, che nel corso della puntata del 21 maggio di Che Tempo che Fa si è lasciata andare ad alcune considerazioni.

Naturalmente, Fabio Fazio non è rimasto in disparte, ma ha preso la palla al balzo per specificare il futuro di Filippa Lagerback, volto affezionato della trasmissione. “Cerco, ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”, ha provato a glissare, anche per evitare qualsiasi polemica.

Del resto, l’addio di Fabio Fazio alla Rai è stato fin troppo chiacchierato. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, è arrivata la conferma da Discovery. Ma Fazio non si è lasciato andare a nessuna esternazione “negativa” sulla Rai, l’azienda in cui è cresciuto, è maturato come conduttore e ha raggiunto un successo stratosferico.

L’ironia senza freni di Luciana Littizzetto

Alla replica di Fazio, la Littizzetto non è rimasta indifferente, anzi. “È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai”, la sua ironia, senza esclusioni di colpi e senza freni, ha toccato proprio tutti. Fazio, però, non è stato al gioco, almeno non del tutto. “Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura”.

L’addio di Fabio Fazio alla Rai

Professionista, corretto fino alla fine e soprattutto ben lontano dalle polemiche: nonostante la fine del suo percorso lavorativo in Rai, Fabio Fazio ha preferito non cedere all’ironia. “Come ho detto l’altra volta, per me è il paradiso. Ho solo ricordi bellissimi”, ha commentato il conduttore, rimanendo fedele al suo “personaggio”.

Per l’autunno, del resto, è atteso l’arrivo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Nove. Al momento circolano parecchie idee e indiscrezioni, ma nulla di certo. Il contratto, di 2,5 milioni di euro all’anno secondo le stime condivise dal Corriere della Sera, è blindatissimo.

Alla Rai, però, Fazio ha augurato il meglio, lo stesso che ha raccolto lui nel corso di questi anni. “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni. (…) Conserverò solo un ricordo meraviglioso”.