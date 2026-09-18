Chanel Totti, l’abito per le nozze di Ilary Blasi: pizzo bianco e scollatura

Chanel Totti ha condiviso le immagini del vestito bianco che ha indossato per l'evento a Ravello: elegante e sontuosa ma con un tocco provocante

Ansa Chanel Totti

Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller sono state celebrate il 13 settembre, ma lo strascico di commenti e curiosità sui dettagli del matrimonio più atteso dell’anno è lungo almeno quanto quello dell’abito della sposa. Piano piano, col passare dei giorni, si scoprono tutti i particolari che erano stati nascosti con cura. Stavolta tocca a Chanel Totti salire alla ribalta e rivelare sui social che cosa ha indossato per il gran giorno di sua madre.

Il vestito di Chanel Totti per le nozze di Ilary Blasi

Qualche assaggio i più curiosi lo avevano avuto osservando attentamente le immagini delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller pubblicate nei giorni scorsi. Tra uno scorcio della location a Villa Cimbrone e un’inquadratura della torta di Sal De Riso, anche Chanel Totti ha fatto capolino. Ma ora per il follower della vincitrice di Pechino Express è arrivato il momento di ammirarla con attenzione in tutto il suo splendore.

Durante la cerimonia la figlia della sposa era vestita di bianco, come da dress code dell’evento. Ha scelto una creazione in pizzo custom di Orha Couture, sinuosa e seducente e che sottolineava tutte le sue forme. L’outfit era composto da due pezzi. La parte alta era costituita da un bustier senza spalline e con scollo a cuore che metteva in evidenza il décolleté di Chanel. Il dettaglio provocante era l’allacciatura sulla schiena, con maliziosi lacci per stringere e modellare la vita. Sotto, la gonna a sirena scivolava fino ai piedi sottolineando le curve mettendo in risalto tutta la sua bellezza.

Un abito elegante e importante, che Chanel ha deciso di rendere protagonista totale senza rischiare di metterlo in ombra con accessori troppo appariscenti. Per questo i gioielli erano pochi e minimali, i capelli erano raccolti in una coda di cavallo semplicissima, e anche il make-up era luminoso ed effetto nude. Unico tocco di colore, la manicure con uno smalto rosso acceso a sdrammatizzare l’effetto. Nel complesso, una mise delicata ma seducente, romantica ma maliziosa, semplice ma non banale: un mix perfetto che descrive anche il modo di essere di chi l’ha indossata.

Chanel Totti protagonista a Verissimo

Alle nozze di Ilary Blasi, Chanel Totti era emozionatissima. Con Bastian Muller ha saputo costruire negli anni un rapporto di affetto e di complicità, come hanno più volte dimostrato le foto scattate dai paparazzi ma anche postate dalla ragazza durante i numerosi viaggi che hanno fatto insieme. Vedere sua madre coronare il proprio sogno d’amore con un uomo che lei stima e rispetta è stata una gioia, ma questo non significa che la secondogenita della conduttrice non abbia sofferto quando i suoi genitori si sono lasciati. È un argomento che toccherà a Verissimo: “La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male”. Quella con Silvia Toffanin sarà la sua prima intervista in tv: segno che anche per Chanel, come per sua madre, è il momento di iniziare una nuova fase. E di iniziare a volare con le sue ali.