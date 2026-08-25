I programmi Rai che iniziano a settembre 2026, dove e quando vederli

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

L’estate volge al termine e, con l’arrivo di settembre, la Rai riaccende il palinsesto della nuova stagione televisiva. Tornano alcuni degli appuntamenti più amati dal pubblico, da Affari Tuoi con Stefano De Martino a La Vita in Diretta con Alberto Matano, fino ai grandi show della prima serata come Tale e Quale Show. Ecco tutte le date di partenza, programma per programma. Per non perdere neppure un esordio tv.

Affari Tuoi con Stefano De Martino

Dopo la consueta pausa estiva torna da domenica 6 settembre, come sempre dalle 20.35, Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il celebre gioco dei pacchi sarà nuovamente in onda tutti i giorni, questa volta da uno studio completamente rinnovato negli spazi Rai di Milano. Al centro resteranno i 20 rappresentanti delle regioni italiane, chiamati a confrontarsi con pacchi, offerte e cambi proposti dal Dottore. Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre nel corso della stagione sono previste diverse novità e puntate speciali, come quella in prima serata del 4 dicembre. Tra gli appuntamenti già annunciati figura quello del 6 gennaio con la Lotteria Italia, diventato ormai una tradizione per il programma di Rai 1.

Unomattina News con Maria Soave e Tiberio Timperi

Dal 7 settembre torna su Rai 1 Unomattina News, l’appuntamento che apre la giornata televisiva con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo. Dopo il successo della scorsa edizione, saranno ancora Maria Soave e Tiberio Timperi a guidare il programma, nato dalla collaborazione tra Intrattenimento Day Time e Tg1. In diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, a Roma, la trasmissione andrà in onda dalle 5.58 alle 8, offrendo una panoramica sui principali fatti della giornata. Spazio all’attualità, agli ospiti in studio, ai collegamenti in diretta e alle interviste, con il contributo degli inviati del Tg1 e dei corrispondenti Rai dall’Italia e dall’estero.

Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla

Nella stagione televisiva 2026-2027 Unomattina festeggia i suoi primi quarant’anni, confermandosi tra i programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana e uno degli appuntamenti storici del servizio pubblico. La nuova edizione debutterà il 7 settembre alle 8.35 su Rai 1 e sarà condotta ancora una volta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Informazione, approfondimento e vita quotidiana, con particolare attenzione alle persone, alle famiglie e ai territori. Dalla cronaca alla salute, passando per lavoro, consumi, ambiente, cultura e cucina, il format continuerà ad affrontare ogni giorno i principali temi di attualità con il contributo di esperti, testimoni e protagonisti delle storie raccontate.

Storie Italiane con Eleonora Daniele

Dal 7 settembre alle 9.50 torna su Rai 1 Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, giunto alla sua quattordicesima edizione. Si parlerà di cronaca, grandi inchieste e temi sociali, con particolare attenzione alle questioni di maggiore interesse collettivo. La trasmissione tornerà a occuparsi dei casi che hanno segnato l’attualità, dall’emergenza abitativa ai diritti delle persone con disabilità, fino alla tutela dell’infanzia.

È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici

Debutto al 7 settembre, ma alle 11.55, anche per È sempre mezzogiorno!, l’appuntamento quotidiano condotto da Antonella Clerici che trasforma la cucina in un luogo di incontro, racconto e intrattenimento. Ricette e prodotti del territorio saranno ancora una volta il punto di partenza per parlare di attualità, tradizioni e vita quotidiana, tra ospiti, giochi e momenti di leggerezza. Ad accompagnare la conduttrice ci sarà la consueta brigata della trasmissione, tra cucina, genuinità e attenzione alle eccellenze gastronomiche italiane. Spazio al coinvolgimento diretto dei telespettatori, attraverso le telefonate e i giochi.

La Volta Buona con Caterina Balivo

Caterina Balivo è pronta ad inauguarare la quarta stagione de La Volta Buona lunedì 7 settembre, come sempre alle ore 14. La trasmissione conferma la formula che unisce informazione e intrattenimento, affrontando con leggerezza i temi di attualità e costume. Il salotto di Cate continuerà ad accogliere protagonisti dello spettacolo, della musica e della cultura, chiamati a raccontarsi e a confrontarsi sulle notizie del momento. E poi i ricordi legati alla storia della televisione e della canzone italiana, attraverso testimonianze e aneddoti personali. Senza dimenticare le storie di vita quotidiana, relazioni ed emozioni, con racconti ed esperienze capaci di creare un dialogo diretto con il pubblico e accompagnare i telespettatori nel pomeriggio di Rai 1.

La Vita in Diretta con Alberto Matano

Anche il ritorno in tv di Alberto Matano è fissato al 7 settembre, alle ore 17 con La Vita in Diretta. L’appuntamento pomeridiano proseguirà il suo racconto quotidiano dell’attualità, con particolare attenzione ai principali fatti di cronaca e alle storie che attraversano il Paese. Attraverso il lavoro degli inviati, il programma seguirà in diretta le notizie più importanti della giornata, dando spazio pure alle vicende di persone rimaste lontane dai riflettori. Accanto alla cronaca non mancheranno pagine di servizio, approfondimenti e temi di costume, fino al tradizionale talk del tavolo finale.

BellaMa’ con Pierluigi Diaco

Dal 7 settembre alle 15.30 torna su Rai 2 BellaMa’, il varietà pomeridiano ideato e condotto da Pierluigi Diaco, pronto a inaugurare la sua quinta stagione. La nuova edizione conferma il confronto tra generazioni come elemento centrale della trasmissione, arricchendosi di nuovi protagonisti e spazi di approfondimento. Tra le principali novità figura l’ingresso nel cast di Giordano Bruno Guerri, Marino Bartoletti e Angela Melillo. Ragazzi e adulti continueranno a confrontarsi attraverso interviste agli ospiti, reel, gare di ballo e canto e talk dedicati ai principali temi di attualità. Confermate anche le rubriche che hanno caratterizzato le precedenti edizioni. A queste si aggiungerà un nuovo spazio dedicato alle storie di disagio giovanile, previsto nella puntata del mercoledì, con l’obiettivo di affrontare esperienze e problematiche delle nuove generazioni attraverso testimonianze e momenti di confronto.

UnoMattina in Famiglia con Beppe Convertini

Dal 12 settembre torna su Rai 1 UnoMattina in Famiglia, lo storico programma ideato da Michele Guardì. Alla conduzione sono confermati Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. L’appuntamento sarà il sabato alle 8.35 e la domenica alle 7.05. La trasmissione manterrà la formula che ne ha caratterizzato l’identità nel corso degli anni, alternando attualità, intrattenimento e leggerezza. Ampio spazio sarà dedicato al racconto e alla scoperta del territorio italiano, tra storie, curiosità e approfondimenti pensati per accompagnare il pubblico nel fine settimana di Rai 1.

Tale e Quale Show con Carlo Conti

Dal 23 settembre al 18 novembre torna in prima serata Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, giunto alla sua sedicesima edizione. Il varietà sarà protagonista di nove prime serate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con una novità importante nella programmazione: nella nuova stagione andrà in onda il mercoledì sera. In giuria Cristiano Malgioglio sarà affiancato dalle new entry Elettra Lamborghini ed Alessandro Siani. Nel cast di concorrenti invece figurano: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. In più, tornano in gara i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tra i momenti più apprezzati dell’ultima edizione.

Domenica In con Mara Venier

Mara Venier e la sua Domenica In torneranno in onda, alle ore 14, dal 27 settembre. Ad affiancare la conduttrice veneziana Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, per una formula che punta a coniugare tradizione e novità. Confermate le celebri interviste one-to-one di Zia Mara, con protagonisti del cinema, della musica e della televisione. Maggiore spazio sarà però riservato alla componente musicale e allo spettacolo, con performance artistiche, momenti coreografici e intrattenimento destinati ad arricchire il pomeriggio domenicale. Tra le principali novità sono previsti collegamenti con le case degli italiani e uno spazio fisso che vedrà protagonisti, in ogni puntata, tre o quattro volti noti dello spettacolo e del varietà.

Da noi…a ruota libera con Francesca Fialdini

È fissato al 27 settembre, alle 17.20, pure Da noi… a ruota libera, con Francesca Fialdini. Al centro della nuova stagione ci saranno ancora le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, affiancate dalle storie di persone comuni che hanno saputo cambiare il corso della propria vita, affrontando difficoltà, nuove sfide e ripartenze. La ruota resta così la metafora attorno alla quale si sviluppa il racconto, tra rinascita, cambiamento e coraggio. Attraverso testimonianze, linguaggi e punti di vista differenti, si continuerà a proporre storie vere e significative, capaci di offrire spunti di riflessione al pubblico. Non mancherà uno sguardo sull’attualità, che accompagnerà il racconto e il confronto con gli ospiti in studio.