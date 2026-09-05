Quando inizia Verissimo, le novità della stagione 2026-2027

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Ansa Silvia Toffanin

L’estate sta per lasciare spazio ai pomeriggi di casa, e con essa torna anche uno degli appuntamenti più attesi del weekend italiano. Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin, si prepara a riaprire le porte per un nuovo capitolo fatto di emozioni, confidenze e volti noti pronti a raccontarsi ai telespettatori di Canale5. Dopo una pausa che ai fan è sembrata infinita, il countdown è ufficialmente iniziato, e sui social già si moltiplicano i commenti di chi non vede l’ora di ritrovare il proprio rito del weekend.

Quando inizia Verissimo nel 2026: la data da segnare in agenda

Diciamolo subito, perché è la domanda che tutti si fanno: la nuova edizione debutta sabato 19 settembre 2026 su Canale 5. Una data ancora soggetta a piccoli aggiustamenti dell’ultimo minuto, come spesso accade nei palinsesti Mediaset, ma che al momento resta il riferimento più solido per chi non vede l’ora di ritrovare il programma.

Confermata anche la formula del doppio appuntamento: il sabato alle 16:30 e la domenica alle 16:00, così da accompagnare gli spettatori per l’intero weekend, proprio come è successo nella stagione appena conclusa. Non cambia nemmeno la collocazione pomeridiana, ormai certezza che intercetta un pubblico trasversale, dalle famiglie ai più giovani, passando per chi il sabato pomeriggio se lo gode sul divano con il telecomando in mano.

Le novità della stagione 2026-2027: ascolti record e nuove storie

Se c’è una cosa che non cambierà, è la formula che ha reso Verissimo un punto fermo del sabato e della domenica: interviste, racconti di vita vissuta, momenti di leggerezza alternati a confessioni più profonde. La stagione appena chiusa ha lasciato in eredità numeri decisamente confortanti, con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, percentuali che salgono ancora tra il pubblico più giovane, superando il 25% nella fascia 15-34 anni. Anche il digitale ha fatto la sua parte, con decine di milioni di visualizzazioni su Mediaset Infinity e miliardi di interazioni complessive sui social, segno che il programma continua a parlare a un pubblico sempre più ampio anche fuori dal televisore, tra clip virali e momenti condivisi in tempo reale dagli spettatori più affezionati.

Per quanto riguarda gli ospiti della ripartenza, Mediaset non ha ancora sciolto le riserve: i nomi ufficiali arriveranno probabilmente a ridosso del debutto, ma è lecito aspettarsi il consueto parterre di attori, cantanti, sportivi e personaggi del piccolo schermo, pronti a sedersi sul divano più famoso della tv italiana per raccontare la propria verità, tra momenti di leggerezza e confidenze più intime. La nuova stagione si inserisce inoltre in un autunno particolarmente ricco per Canale 5, che tra fine agosto e metà settembre riporta in onda anche altri grandi classici del weekend e del daytime, in un complesso di ritorni che riconquista il pubblico dopo la pausa estiva e rilanciare la sfida degli ascolti con le altre Reti.

Chi segue Silvia Toffanin da anni sa bene che dietro l’apparente semplicità del programma c’è un lavoro fatto di ascolto vero, di attenzione ai dettagli e di un rapporto di fiducia costruito puntata dopo puntata con gli ospiti. Ed è probabilmente proprio questo il segreto di un successo che dura ormai da quasi vent’anni, che si rinnova ogni stagione senza mai perdere la propria identità. Non resta che aspettare il 19 settembre, segnare la data sul calendario e prepararsi a un altro anno di storie.