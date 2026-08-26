I programmi Mediaset che iniziano a settembre 2026, il calendario

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Con l’arrivo di settembre, Mediaset si prepara a inaugurare la nuova stagione televisiva con una programmazione ricca di conferme e novità sostanziali per la Rete ammiraglia. Come anticipato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione ufficiale di luglio, il palinsesto autunno 2026 di Canale5 vede il ritorno dei format di punta della prima serata e del daytime, tra cambi alla conduzione, ritorni di prestigio e nuovi equilibri per i reality show più attesi dal pubblico, tra cui un’attesissima Isola dei Famosi ripensata radicalmente da Canale5. Il nuovo calendario anticipa un ritorno in pianta stabile dei programmi più amati ma con diversi cambiamenti al timone. Tra questi la scommessa di introdurre Elisabetta Canalis come conduttrice di Tu Sì Que Vales dopo l’addio di Giulia Stabile volata all’estero per prendere parte al tour della popstar Rosalia.

Grande Fratello Vip e prima serata: novità nel cast e conduzione

La prima serata di Canale 5 ritrova come pilastro il Grande Fratello Vip, la cui partenza è indicata in via informale per lunedì 21 settembre. La nuova edizione segna il ritorno di Ilary Blasi alla guida del reality, dopo il successo della scorsa primavera, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i primi nomi confermati per il cast di concorrenti figurano quelli di Valeria Marini e Giulia Provvedi. Il cast prenderà via via forma nelle settimane precedenti alla messa in onda, con gli ultimi nomi che presumibilmente verranno svelati sotto data. Mediaset sceglie così di puntare nuovamente sul Grande Fratello Vip dopo il ritorno della conduzione originale.

Per quanto riguarda il weekend, l’intrattenimento è affidato alla nuova edizione di Tu Si Que Vales. Lo show vede l’ingresso di Elisabetta Canalis alla conduzione accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la presenza di Belen Rodriguez in un ruolo inedito dedicato alla Lip Sync Battle. Invariata la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Il daytime firmato Maria De Filippi e il rinvio de L’Isola dei Famosi

Il palinsesto pomeridiano continua a ruotare attorno alle produzioni guidate da Maria De Filippi. La ripartenza di Uomini e Donne è fissata ufficiosamente per lunedì 21 settembre, con la presenza confermata di Gemma Galgani all’interno del Trono Over. Nell’ultima domenica del mese è invece atteso il debutto della nuova stagione di Amici. Secondo le prime indiscrezioni circolate, pare che la prossima edizione del talent sarà molto diversa da quelle precedenti, con l’obiettivo di dare nuova linfa al format che in questi anni sta evidentemente attraversando un periodo di stanca dopo il lungo periodo di messa in onda senza troppe modifiche sostanziali.

Resta invece definita la collocazione de L’Isola dei Famosi, condotta da Selvaggia Lucarelli con Alvin. Le registrazioni del reality si sono già concluse nelle Filippine adottando una formula registrata, priva di dirette e televoto. La messa in onda è stata ufficialmente posticipata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Già ripartito ad agosto Milo Infante con Ore 11 e Verità Nascoste, mentre a fine agosto riparte anche Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado. Dentro la notizia riprende invece il 7 settembre.