Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026, Mediaset punta subito sul raddoppio

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi pronta a riaprire il Grande Fratello Vip

Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip 2026. Il reality di Canale 5 si prepara a tornare in prima serata con Ilary Blasi ancora una volta alla conduzione e una partenza che si annuncia particolarmente intensa.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il debutto è fissato a giovedì 17 settembre con Mediaset che ha già previsto un secondo appuntamento a distanza di appena due giorni. La nuova edizione tornerà in onda anche sabato 19 settembre, inaugurando così la stagione con un immediato raddoppio.

Grande Fratello Vip 2026, quando inizia e i giorni in tv

La data da segnare sul calendario è dunque quella di giovedì 17 settembre, quando andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Un esordio al quale seguirà immediatamente un secondo appuntamento, previsto per sabato 19 settembre.

Si tratta però di una programmazione speciale riservata soltanto alla settimana inaugurale. Successivamente il GF Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nelle serate del lunedì e del venerdì.

Se il calendario sarà confermato senza ulteriori variazioni, dopo le puntate del 17 e 19 settembre il programma tornerà quindi in onda lunedì 21 e venerdì 25 settembre, continuando poi con il doppio appuntamento settimanale.

Il condizionale resta necessario: i palinsesti televisivi possono subire modifiche anche a ridosso della messa in onda. Ma, allo stato attuale, sarebbe questa la strategia scelta da Mediaset per accompagnare il ritorno di uno dei programmi più seguiti e discussi di Canale 5.

Tornano Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Al centro dello studio ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, chiamata a guidare anche questa edizione del reality. Una conferma importante, come quelle delle opinioniste.

A commentare le vicende dei gieffini ci saranno di nuovo Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Due personalità molto diverse che hanno saputo formare una coppia ben amalgamata che è piaciuta a Pier Silvio Berlusconi ma soprattutto al pubblico.

La Lucarelli è nota per i suoi giudizi diretti e per la capacità di alimentare il confronto televisivo, mentre il mezzobusto del Tg 5 porta con sé un registro differente e una lunga esperienza giornalistica.

Grande Fratello Vip 2026, i nomi del cast

Ad oggi nessun nome del cast del Grande Fratello Vip 2026 è stato ufficializzato. Secondo le indiscrezioni, varcheranno la mitica Porta Rossa circa 17 personaggi e tra i nomi indicati figurano diversi volti che conoscono già molto bene il mondo dei reality show.

Tra questi ci sarebbero gli ex concorrenti Valeria Marini, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Alex Belli, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, pronti a rimettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Ma sono trapelati anche i nomi degli ex ballerini di Amici Andreas Muller e Megan Ria. E pure quelli del conduttore Simone Annichiarico e dell’ex inviato di Striscia la notizia Moreno Morello.

A quanto pare la produzione ha lavorato per costruire un gruppo capace di mescolare personaggi molto popolari e volti pronti a farsi conoscere da una platea più ampia. Per le conferme definitive bisognerà però attendere gli annunci ufficiali.

Il primo punto fermo resta, almeno per ora, il calendario: 17 settembre per il debutto, raddoppio il 19 e poi appuntamento ogni lunedì e venerdì. Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 2026 è già cominciato.