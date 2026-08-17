La malattia di Rossella Diaco e le cause della morte dell’amata conduttrice di Isoradio

La storica voce di Isoradio è morta a 65 anni dopo una breve malattia. Nei mesi scorsi aveva raccontato pubblicamente la diagnosi di tumore al pancreas

ANSA Rossella Diaco

La Rai ha affidato a una formula discreta, “dopo una breve malattia”, l’annuncio della morte di Rossella Diaco, scomparsa il 17 agosto 2026 a 65 anni. La storica voce di Isoradio, però, negli ultimi mesi aveva scelto di raccontare in prima persona quello che stava attraversando, senza nascondere la diagnosi né il peggioramento delle proprie condizioni. Rossella Diaco aveva un tumore alla testa del pancreas, scoperto nel 2025.

A dare la notizia della sua morte è stata anche la figlia Federica, con un messaggio pubblicato sui social della madre: Rossella aveva “lottato fino all’ultimo” e si era spenta nella mattina di lunedì. Soltanto poche settimane prima era stata la conduttrice stessa a spiegare ai suoi follower che le terapie non stavano ottenendo i risultati sperati e che le sue forze stavano diminuendo.

Rossella Diaco, la malattia e il tumore al pancreas

Rossella Diaco aveva reso pubblica la sua diagnosi, attraverso un video condiviso su Instagram. Aveva raccontato di avere un tumore localizzato alla testa del pancreas, circoscritto e delle dimensioni di circa due centimetri. In quel momento la situazione lasciava ancora spazio alle cure e la conduttrice aveva spiegato che la massa era considerata operabile.

Da quel momento la malattia era entrata anche nel rapporto con il pubblico. La conduttrice non aveva fatto della propria quotidianità un bollettino medico, ma nei passaggi più difficili aveva scelto di aggiornare chi la seguiva, raccontando terapie, speranze e momenti di maggiore fragilità.

Intanto aveva continuato a mantenere un legame fortissimo con il lavoro. Nel comunicato diffuso dopo la sua morte, la Rai ha ricordato come anche durante gli ultimi mesi di malattia fosse rimasta la professionista “forte, coraggiosa e determinata” conosciuta dai colleghi negli anni trascorsi nei canali di pubblica utilità.

L’ultimo messaggio di Rossella Diaco dall’ospedale

L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni era arrivato il 27 luglio 2026, meno di un mese prima della morte. Rossella Diaco si trovava in ospedale e aveva spiegato di non riuscire più a essere presente sui social come prima proprio a causa del peggioramento della salute.

In quel messaggio aveva parlato apertamente del tumore e ammesso che le terapie erano andate male e che sentiva le proprie forze diminuire. Poche righe nelle quali aveva soprattutto cercato il contatto con le persone che le erano rimaste vicine, ringraziandole per un affetto che continuava a percepire anche nei giorni in cui non riusciva a scrivere.

Quel post è diventato, dopo la notizia della scomparsa, il suo ultimo messaggio pubblico sulla malattia.

L’addio a Rossella Diaco e il ricordo della Rai

Rossella Diaco era da oltre quindici anni programmista multimediale a Rai Isoradio, dopo le esperienze al CIS e a Rai International. Una carriera costruita soprattutto nel servizio pubblico e nella radio, dove la sua voce era diventata familiare a tantissimi ascoltatori.

La Rai ha espresso vicinanza alla famiglia e in particolare alla figlia Federica. Proprio la figlia ha comunicato anche la data dell’ultimo saluto alla madre: i funerali di Rossella Diaco si terranno mercoledì 19 agosto alle 10.30 a Roma, nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in zona La Storta.