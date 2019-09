Chi è Chloe Rose Lattanzi, la figlia di Olivia Newton-John

editato in: da

Chloe Rose Lattanzi è la figlia di Olivia Newton-John, l’indimenticabile Sandy di Grease che ha fatto innamorare generazioni di fan.

Classe 1986, Chloe è l’unica figlia di Olivia, nata dall’amore per il primo marito Matt Lattanzi, ballerino conosciuto durante le riprese del film Xanadu molto famoso in Australia. La giovane è cresciuta sotto le luci dei riflettori, figlia di una grande star e questo ha pesato molto sulla sua esistenza.

Chloe Rose infatti ha cercato di seguire le orme di mamma Newton-John, ma non è riuscita ad ottenere gli stessi risultati. Negli Stati Uniti è conosciuta per essere una cantante e attrice, ma soprattutto per la sua ossessione per i bisturi.

I tabloid americani infatti hanno spesso raccontato i problemi della figlia di Olivia, prima con la droga, poi con la chirurgia estetica verso cui, nel corso degli anni, ha sviluppato una vera e propria dipendenza. Secondo alcune indiscrezioni la figlia dell’interprete di Grease avrebbe speso circa 350 mila dollari, sottoponendosi a numerose operazioni, per assomigliare a una Barbie.

Un seno più prosperoso, labbra turgide, zigomi pronunciati, vita stretta e gambe toniche: Chloe Rose ha un corpo modellato dai chirurghi estetici. In passato la ragazza, amica di Lindsay Lohan, è stata ricoverata più volte in rehab a causa della sua dipendenza per droghe e alcol, ma negli ultimi anni a ossessionarla sarebbe il suo aspetto fisico.

Chloe Rose Lattanzi e Olivia hanno sfilato spesso insieme sul red carpet, collaborando anche nella creazione di alcuni singoli, mentre l’attrice è spesso presente negli scatti postati dalla figlia su Instagram.

Persone vicine a Olivia Newton-John hanno raccontato ai tabloid che l’attrice sarebbe molto preoccupata per la figlia a cui, come è ovvio, è legatissima. Oggi l’attrice è sposata con l’imprenditore John Easterling e vive in Florida in un grande ranch. Da anni combatte con forza e coraggio contro il cancro, una battaglia che ha raccontato più volte nelle interviste e che l’ha spinta a impegnarsi in prima persona per campagne di prevenzione e raccolte fondi.