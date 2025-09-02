Chloe Malle, chi è l’erede di Anna Wintour alla guida di Vogue Us

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Chloe Malle è l'erede di Anna Wintour

Chloe Malle sarà la nuova direttrice di Vogue Us: la giornalista 39enne raccoglierà il testimone da Anna Wintour, che aveva annunciato le dimissioni lo scorso giugno. Figlia dell’attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, Chloe lavora per la celebre rivista di moda da ben 14 anni, e attualmente ricopre il ruolo di direttrice di Vogue.com, piattaforma digitale del magazine.

Chi è Chloe Malle, l’erede di Anna Wintour

Vogue Us, la rivista di moda più celebre del mondo, ha una nuova direttrice: dopo 37 anni, il testimone passerà dalle mani di Anna Wintour in quelle di Chloe Malle. La giornalista 39enne, chiamata a raccogliere l’eredità della “Papessa della moda”, non è ad ogni modo una perfetta sconosciuta.

Nata a New York nel 1985, Chloe è figlia d’arte: sua madre è l’attrice Candice Bergen, protagonista della serie tv Murphy Brown, mentre suo padre (morto quando lei aveva solo 10 anni) era il regista francese Louis Malle. Cresciuta tra Stati Uniti e Francia, ha studiato alla Riverdale Country School di New York, e si è poi laureata in letteratura comparata e scrittura alla prestigiosa Brown University, completando parte del percorso accademico alla Sorbona di Parigi.

Nel 2011, dopo una breve parentesi al New York Observer, Malle è entrata a far parte del team di Vogue: qui, in pochi anni, Chloe si è resa protagonista di una rapida ascesa, diventando direttrice di Vogue.com nel 2023 e successivamente conduttrice del podcast della rivista The Run Through. A convincere Anna Wintour a passarle il testimone, sono stati soprattutto i successi riportati alla guida della piattaforma digitale del magazine, che grazie a lei ha registrato una crescita significativa di lettori e interazioni. Altrettanto rilevanti, alcuni reportage da lei curati per il mensile: su tutti, il profilo di Lauren Sánchez e l’intervista in occasione delle nozze con Jeff Bezos, alla quale la rivista ha dedicato la cover story di giugno.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Chloe Malle è sposata dal 2015 con Graham McGrath Albert, con cui ha due figli: Louis, nato nel 2020, e Alice, nata nel 2022.

L’annuncio di Anna Wintour

Chloe Malle sarà chiamata a ricoprire il ruolo di direttrice di Vogue Us dopo che Anna Wintour ha lasciato l’incarico nel giugno scorso. L’ex Editor-in-Chief della versione americana della rivista manterrà comunque il ruolo di Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer per Condé Nast.

Ad annunciare la nomina di Malle è stata proprio la Wintour, che in un discorso al suo team ha spiegato: “La moda è l’arte di abbracciare il cambiamento, ma alcuni cambiamenti sono più vicini al cuore di altri. Quando si è trattato di scegliere chi avrebbe diretto l’edizione americana di Vogue, permettendomi così di concentrarmi con maggiore intensità sulla crescita multiforme di Vogue a livello globale – tra pubblico, pubblicazioni ed eventi come il Met Gala e Vogue World – sapevo di avere una sola possibilità per fare la scelta giusta. Chloe Malle sarà la nuova Head of Editorial Content della nostra edizione statunitense, guidando il magazine americano e orientandone la copertura digitale”.

La missione di Chloe sarà tutt’altro che semplice: la nuova direttrice di Vogue Us dovrà cercare di conciliare l’eredità lasciatale da Anna Wintour, vera icona fashion mondiale, con un approccio più moderno e digitale, che le permetta di conquistare anche le nuove generazioni.