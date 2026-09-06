Festival di Venezia 2026, i look vip del giorno: da Irina Shayk a Pilar Fogliati e Sveva Alviti
Il Festival di Venezia 2026 prosegue e, insieme alle proiezioni e ai red carpet, continuano gli arrivi delle star in Laguna. Tra i volti più attesi di oggi c’è senza dubbio Irina Shayk, che torna al Lido da protagonista fashion. Per il suo arrivo veneziano Irina non delude le aspettative scegliendo il total black, ma giocando con texture, volumi e dettagli luminosi che trasformano un grande classico in una dichiarazione di stile contemporanea. Il pezzo forte è senza dubbio la giacca nera riccamente lavorata, dalla silhouette morbida e leggermente strutturata, impreziosita da ricami, applicazioni e dettagli scintillanti tono su tono. Le maniche ampie, quasi scultoree, aggiungono volume alla parte superiore, mentre l’apertura sul davanti lascia intravedere una piccola porzione di pelle all’altezza dell’addome, regalando sensualità a un outfit altrimenti rigoroso. A bilanciare la ricchezza della giacca ci pensano i pantaloni sartoriali neri, caratterizzati da pinces e da una gamba molto ampia e fluida che arriva quasi a nascondere completamente le scarpe. Una silhouette rilassata e dal gusto mannish, in perfetto contrasto con la preziosità della parte superiore. Niente gioielli vistosi: Irina lascia che sia l’outfit a parlare e completa il look con occhiali da sole neri cat-eye.