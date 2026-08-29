Festival di Venezia 2026, le date: quando inizia e quando c’è la premiazione finale

Venezia 83 infiamma il Lido: tra proiezioni, star e red carpet, ecco le date da segnare e gli appuntamenti principali dell’edizione 2026 del Festival del cinema

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Penelope Cruz

Il Festival di Venezia 2026 torna a riunire al Lido grandi protagonisti della scena cinematografica mondiale. L’83sima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è in programma dal 2 al 12 settembre e propone un calendario fittissimo tra anteprime, film d’autore, produzioni internazionali e attesi red carpet.

Il sipario si alza già il 1° settembre con l’evento di preapertura che anticipa l’inizio ufficiale della manifestazione. Vediamo allora tutte le date più importanti e cosa non perdere assolutamente di questa nuova edizione.

Festival di Venezia 2026, quando comincia e gli ospiti

Il primo evento arriva proprio il 1° settembre con la proiezione della versione restaurata di Col cuore in gola di Tinto Brass, inserita nella sezione Venezia Classici. È il preludio a dieci giorni molto intensi, poiché dal 2 settembre il Festival parte ufficialmente con film in Concorso, incontri e ospiti provenienti da tutto il mondo.

A dare il via alla selezione principale è Ink, nuovo film di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. La giornata inaugurale ha anche uno dei momenti più glamour dell’intera edizione: George Clooney riceve il Leone d’Oro alla carriera. Lo stesso riconoscimento viene assegnato nel corso della Mostra a Ellen Burstyn.

Il parterre annunciato è particolarmente ricco. Tra gli ospiti internazionali compaiono Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Dakota Johnson, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Russell Crowe, Al Pacino, Saoirse Ronan e Orlando Bloom. A loro si aggiungono molti volti italiani, tra cui Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Toni Servillo, Luca Marinelli, Matilda De Angelis e Pierfrancesco Favino.

E non sono soltanto le grandi star a catalizzare l’attenzione. Nei giorni della Mostra il Lido diventa anche una passerella a cielo aperto, dove come sempre ogni arrivo può trasformarsi in un evento: dagli abiti scelti per le première ai beauty look, fino agli incontri più inattesi davanti ai fotografi.

Insomma, il Lido torna a trasformarsi in quel mix irresistibile di cinema, moda e mondanità che rende Venezia uno degli appuntamenti più osservati dell’anno. E se i film restano al centro, è difficile non aspettarsi che anche gli arrivi in motoscafo conquistino una buona fetta dell’attenzione.

La premiazione finale con Greta Scarano e Nicolas Maupas

Il giorno decisivo è sabato 12 settembre, quando il Festival di Venezia 2026 arriva alla sua serata conclusiva. È in questa data che vengono assegnati il Leone d’Oro e gli altri premi ufficiali della Mostra, al termine delle valutazioni della giuria.

La cerimonia finale è affidata a Greta Scarano e Nicolas Maupas, scelti anche per accompagnare l’apertura del Festival. Prima dei saluti, però, il programma propone Dio ride di Giovanni Veronesi, presentato Fuori Concorso e interpretato, tra gli altri, da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

La presenza italiana si fa sentire anche nella gara principale. Tra i titoli in Concorso ci sono Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, L’estranea di Paolo Strippoli, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.

Il calendario di Venezia 83 si estende quindi per quasi due settimane, includendo anche la serata di preapertura. Un periodo ricco di appuntamenti, in cui il cinema resta protagonista assoluto, affiancato però da star internazionali, look memorabili e imperdibili momenti sul red carpet.