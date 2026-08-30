Festival del cinema di Toronto 2026, chi sono i 5 italiani in concorso

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ANSA Jasmine Trinca

A settembre il cinema non è solo a Venezia, nei giorni successivi a quello del Lido si tiene un Festival altrettanto autorevole, seppur meno patinato: è il Toronto International Film Festival, in Canada. Quest’anno in concorso ci sono anche alcuni film italiani, ben cinque, con protagonisti alcuni dei nomi più grandi del grande schermo nazionale. Oltreoceano voleranno da Nanni Moretti a Jasmine Trinca fino ad Anna Foglietta.

I film italiani al Festival del cinema di Toronto

Dopo la presentazione a Venzia, in anteprima mondiale, del suo nuovo film Succederà questa notte, il lavoro del regista Nanni Moretti volerà in Canada, dove la pellicola sarà parte della sezione Special Presentations. A Toronto sarà presente anche l’attrice Jasmine Trinca, che del film di Moretti è tra i protagonisti.

Viaggio di solo andata da Venezia a Toronto anche per L’estranea di Paolo Strippoli, selezionato per la sezione Midnight Madness del festival canadese. Negli schermi della terra degli orsi arriva anche l’ormai quasi maestro Valerio Mastandrea, protagonista di La città dei vivi, il film del regista Edoardo Gabbriellini che concorre nella sezione Centrepiece.

Il Festival canadese sarà particolarmente importante per Anna Foglietta, per la prima volta ospite non come attrice ma come regista, presenterà il suo Una storia, che si è aggiudicato un posto nella categoria Discovery (e uno nella sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia).

Ultimo ma non per importanza dei cinque film italiani in concorso a Toronto è Idda, lavoro di Irene Dionisio che in Canada sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Platform. Un traguardo importante, da quest’anno, infatti, le pellicole di questa categoria avranno una via di accesso diretta alla considerazione per gli Oscar come miglior film internazionale.

Le star italiane apprezzate dal pubblico canadese saranno numerose, ma non tutte arriveranno a calcare il red carpet di Toronto. A rappresentare il cinema del Belpaese a Toronto sarà la delegazione artistica composta da Jasmine Trinca, Anna Foglietta, Alba Rohrwacher, Paolo Strippoli, Edoardo Gabbriellini e Tecla Insolia.

E non è finita qui, l’Italia è tra i protagonisti dell’Toronto International Film Festival con ulteriori nove produzioni internazionali a partecipazione italiana. Sono A Talent for Murder, Después de Elena, Congo Boy, Eklipse, La Gradiva, The Violinist, Low Lies The Land, Rescue e La Prospettiva (1653). Ancora, l’italiana Angela Ricci sarà omaggiata assieme a Yervant Gianjkian in Frammenti Elettrici No. 1 – Rom (Uomini).

I titoli più attesi al Toronto International Film Festival

Il TIFF 2026 regalerà grandi soddisfazioni agli appassionati della settima arte. La sezione Special Presentations ospiterà alcuni dei titoli che si può esserne già certi saranno in lizza alla stagione dei premi del prossimo anno. A cominciano da Bitter Christmas dello spagnolo Pedro Almodovar, fino a Paradise Lost di Yeon Sang-ho e Love of Your Life di Rachel Morrison.

Non mancheranno neppure le anteprime mondiali, tra cui A Talent fo Murder di Anton Corbijn e Misty Green diretto da Chris Rock. Infine, qualche ritorno dallo scorso Festival di Cannes, tra cui Fjord di Cristian Mungiu, vincitore della Palma d’Oro 2026.