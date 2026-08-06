A 62 anni Russell Crowe si allena ancora come un gladiatore (questa volta con una star del wrestling)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Russell Crowe

Sul fisico di Russell Crowe negli anni si è detto di tutto e di più: prima sex symbol, poi la trasformazione in una forma più tondeggiante (di chi sa davvero godersi la vita) e ora l’attore lascia nuovamente tutti di stucco tornando in modalità gladiatore. A 62 anni l’attore ha regalato ai fan uno scatto dalla palestra che non è certo passato inosservato, complici i muscoli in bella evidenza e quell’aria soddisfatta di chi ha appena concluso un allenamento impegnativo. Accanto a lui, poi, c’è un uomo che di muscoli se ne intende parecchio: Drew McIntyre, campione della WWE e collega sul set del nuovo film The Last Druid.

Russell Crowe, fisico da urlo a 62 anni

La fotografia, condivisa dal wrestler sui social, ha subito riacceso i riflettori sulla forma fisica di Russell Crowe. Del resto, più di venticinque anni dopo Il Gladiatore, basta vederlo in palestra per far tornare alla mente armature, duelli e il leggendario Massimo Decimo Meridio.

Nello scatto lui e Drew McIntyre posano sorridenti dopo quella che sembra essere stata una sessione tutt’altro che rilassante. Il wrestler appare, come prevedibile, imponente. Crowe, però, non sfigura affatto al suo fianco e mostra un fisico solido, preparato per tornare in azione davanti alla macchina da presa.

A colpire è soprattutto l’energia dell’attore, pronto a rimettersi in gioco con un ruolo che richiederà una buona dose di resistenza. La foto poi sembra uscire direttamente dallo spogliatoio e racconta sudore, concentrazione e una complicità che sembra già funzionare alla perfezione dentro e fuori dal set.

L’allenamento con Drew McIntyre

Drew McIntyre ha costruito gran parte della propria carriera sulla disciplina. La palestra è stata fondamentale anche dopo il suo addio alla WWE nel 2014, quando decise di cambiare abitudini e lavorare ancora più duramente sul proprio corpo. Il suo metodo resta piuttosto concreto: pochi esercizi essenziali e tanta, tanta costanza.

Tra gli allenamenti più conosciuti del campione c’è il “Drew McIntyre Programme”, una routine in cinque passaggi pensata soprattutto per petto e braccia. Russell Crowe avrà provato lo stesso circuito? A giudicare dal selfie sembrerebbe di si, o almeno sembra che McIntyre non gli abbia concesso troppi sconti.

Russell Crowe torna al cinema storico con The Last Druid

L’allenamento serve a preparare The Last Druid, nuova avventura ambientata ai tempi dell’Impero romano. Russell Crowe interpreterà un anziano leader celtico che vive con la propria comunità in un insediamento di druidi nascosto tra le montagne della Caledonia.

Il fragile equilibrio viene spezzato quando un imperatore romano scopre il rifugio. Il personaggio di Crowe dovrà quindi difendere la sua famiglia, la sua gente e un mondo minacciato dall’avanzata di Roma. Un ruolo fisico e intenso, con atmosfere epiche che sembrano riportare l’attore nel territorio cinematografico che lo ha reso una star mondiale.

Il personaggio affidato a Drew McIntyre resta invece avvolto nel mistero. La sua presenza nel cast suggerisce comunque combattimenti spettacolari e sequenze d’azione piuttosto movimentate. Questa sarà la seconda collaborazione tra Russell Crowe e il wrestler. I due fanno parte infatti anche del cast del nuovo Highlander, altro progetto che promette duelli, forza fisica e un’atmosfera decisamente guerriera.

Per ora non sono stati annunciati la data di uscita e tutti gli altri interpreti del film. Il primo assaggio, però, è già arrivato dalla palestra. E a giudicare dalla foto, Russell Crowe sembra pronto a impugnare di nuovo la spada: il gladiatore di Hollywood ha ancora parecchia energia da mostrare.