acasadi Francesca Chillemi, l’appartamento a Roma con vista e pezzi di design

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Chillemi

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Francesca Chillemi ha scelto di vivere nella Capitale, una città che gli ha regalato grandi emozioni e dove ha costruito la sua carriera. La casa di Francesca Chillemi a Roma è luminosa e con una vista stupenda, arredata con pezzi di design per raccontare la passione dell’attrice per l’arte.

Dove abita Francesca Chillemi

Dopo aver lasciato la Sicilia per inseguire il sogno di diventare un’attrice, Francesca Chillemi si è trasferita a Roma. Nella Capitale, Francesca ha trasformato quel desiderio in una carriera solida. A soli 18 anni ha vinto il titolo di Miss Italia, in seguito ha recitato in fiction di successo come Un medico in famiglia, Carabinieri, Che Dio ci aiuti e Viola come il mare.

L’attrice ha scelto di vivere in pieno centro storico, non a caso il suo appartamento si affaccia sulla Cupola di San Pietro. Il quartiere in cui abita Francesca Chillemi si trova a poca distanza dal Tevere e si affaccia sulla zona del Vaticano in una delle aree più affascinanti e ricche di Roma.

La zona in cui si trova la casa di Francesca Chillemi è molto particolare. Qui infatti non ci sono palazzi moderni, ma un labirinto di vicoli con sampietrini, palazzi del Rinascimento e dell’epoca del Barocco. Camminando si incontrano cortili, facciate con rampicanti e portoni in legno dall’aspetto monumentale.

La vicinanza a Ponte Sant’Angelo rende quest’area ancora più bella. Da qui infatti è possibile ammirare degli splendidi tramonti. Il panorama dalla terrazza della casa è dominato da tetti e dalla Cupola di San Pietro illuminata di sera scenograficamente.

Di giorno la zona ospita turisti, fra il rintocco delle campane delle chiese e le fontane nelle piazze. La sera il centro storico si trasforma in una splendida oasi silenziosa, così tanto che sembra di essere all’interno del set di un film.

Il quartiere d’altronde ha un’anima autentica. Francesca Chillemi esce a piedi con le figlie Rania e Amelia Esmeralda, passeggiando fra boutique, locali di lusso, ma anche ristoranti stellati, storici mercatini rionali e vecchie botteghe. Con loro Eugenio Grimaldi, imprenditore e manager nel settore marittimo, a cui è legata dal 2024.

I due hanno affrontato insieme tante difficoltà, fra cui la battaglia di Eugenio contro il linfoma non-Hodgkin, e la nascita prematura di Amelia Smeralda, loro prima figlia.

La vista mozzafiato sul Cupolone e i pezzi di design

L’immobile in cui abita Francesca Chillemi è prestigioso ed è stato ristrutturato con cura, seguendo i gusti dell’attrice. Gli interni sono caratterizzati da pareti chiare e pavimenti in parquet color miele. Gli spazi sono accoglienti e luminosissimi, arricchiti da pezzi di design come i divani Lunami di Kartell e lo sgabello in lana firmato Mani Home.

La cucina è molto particolare: Francesca Chillemi ha infatti scelto di realizzarla color carta da zucchero con pensili alti, vetrine e una grande isola. Si tratta di una delle zone della casa più amate dall’attrice che ha scelto di arricchire la cucina con accessori ed elettrodomestici moderni.